Familias reúnen 20.000 firmas de apoyo a trabajadoras de escuelas infantiles: "Su precariedad afecta a nuestros hijos"

Nueva concentración de las trabajadoras de escuelas infantiles frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Familias han reunido casi 20.000 firmas de apoyo a las trabajadoras de escuelas infantiles, que llevan desde el pasado 7 de abril en huelga indefinida en la Comunidad de Madrid, para trasladar su "preocupación" por la "precariedad laboral" y reclamar una mejora de sus condiciones y recursos.

En concreto, la coordinadora de familias por el 0-3 en lucha y la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles han convocado este miércoles una nueva concentración frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades cuando se cumplen 71 días desde que arrancaron las movilizaciones de las educadoras.

"Es una preocupación compartida por miles de familias que vemos cada día como la precariedad laboral afecta también a la calidad de la atención que reciben nuestros hijos e hijas", ha señalado Ainhoa, una madre desde la protesta, donde ha recalcado que "seguirán apoyando esta lucha hasta que las educadoras obtengan el reconocimiento que merecen".

En declaraciones a Europa Press, ha subrayado que las familias "apoyan plenamente las reivindicaciones" de las educadoras y ha reclamado unas "condiciones laborables dignas para quienes sostienen un servicio esencial y acompañan a las criaturas en una etapa fundamental de su desarrollo".

"La respuesta que ha tenido esta recogida de firmas demuestra que existe un amplio respaldo social a esta demanda. Casi 20.000 personas han decidido alzar la voz para exigir a la Administración que escuche, negocie y actúe. Las familias no vamos a permanecer al margen", ha insistido.

Estas firmas han contado con "una respuesta masiva" en muy pocas semanas para trasladar al Gobierno regional el "amplio respaldo social" a las reivindicaciones de las trabajadoras, según ha trasladado la Plataforma Laboral.

En este sentido, las familias han pedido la apertura "inmediata" de una negociación "real y efectiva", una interlocución directa con las familias y un aumento de dotación de escuelas infantiles públicas. "Pese al cansancio, la incertidumbre, y las dificultades que supone al sostener una huelga durante tanto tiempo, han decidido no rendirse", ha indicado Ainhoa.

UN CALENDARIO ESCOLAR SIMILAR A OTRAS ETAPAS

Por su parte, la portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, Rosa Marín, ha tildado de "poco incoherente" que la primera infancia, "que más descanso necesita para su desarrollo neurológico, sea la que más jornadas escolares tiene". Por ello, este jueves acudirán a la Puerta del Sol, a las 19 horas, para representar "la cruz de su calendario escolar"

"Entre 204 a 215, depende de cada comunidad autónoma, frente a las 175 del resto de etapas educativas. Reivindicamos un calendario escolar igual que el resto de etapas educativas porque las jornadas muy extensas y muy largas aumentan su estrés y cortisol, lo que afecta directamente en su desarrollo neurológico", ha alertado.

Más allá de esta reclamación, las trabajadoras en huelga indefinida continúan pidiendo una bajada de ratios, la pareja educativa y mejorar la financiación de las escuelas infantiles. También exigen a la consejera, Mercedes Zarzalejo, que firme sus "compromisos" trasladados en la reunión del pasado 21 de mayo.

INFRAESTRUCTURAS Y NUEVA REUNIÓN

En ese encuentro, las educadoras mostraron a la máxima responsable de la educación madrileña "los desperfectos de infraestructuras" en centros de gestión indirecta. Zarzalejo pidió un listado para "ir subsanando y manteniendo todos los edificios". Sobre esta cuestión, Marín ha detallado que ya han recopilado "todos los problemas que hay".

"Hoy le mandaremos todo eso que se comprometió a mirarlo y a resolverlo. Le mandaremos para que firme lo que dijo en unas declaraciones, que las palabras se las lleva el viento", ha criticado la portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles.

Asimismo, ha avanzado que solicitarán otra reunión para "seguir negociando". "¿Nos contestará? No lo sabemos, es un misterio. ¿Necesitará siete semanas más para pensarse si se sienta con nosotras? Pues igual le llega el verano. Cuando ella quiera nos sentaremos, firmaremos e igual volvemos a las aulas", ha concluido.