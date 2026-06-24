Famma pide medidas para personas con discapacidad en protocolos de evacuación tras el incendio en la torre Moeve

Varias personas en los exteriores de la torre de Moeve, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). Una explosión en una planta intermedia de la torre Moeve, una de las cuatro torres de Madrid, ha obligado esta tarde a desalojar el edificio y ha generado u - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma Cocemfe Madrid) ha pedido incluir medidas de seguridad para personas con discapacidad en protocolos de evacuación de edificios de gran altura tras el incendio en la torre Moeve, situada en el parque empresarial de las Cuatro Torres del paseo de la Castellana.

Los Bomberos de Madrid lograron extinguir un incendio que se produjo en la tarde de este lunes en un cuarto técnico de la planta 25, en la mitad superior de la torre, dejando dos intoxicados leves por inhalación de humo.

Según ha detallado Famma en un comunicado, la asociación había solicitado información sobre los protocolos de evacuación para personas con movilidad reducida en la torre Moeve antes del incendio registrado en el edificio, sin haber obtenido hasta la fecha "respuestas satisfactorias".

Su preocupación surgió tras asistir a un acto organizado por la fundación de la compañía propietaria del inmueble. Antes del inicio del evento, los asistentes recibieron información sobre los procedimientos generales de evacuación previstos en caso de emergencia. Sin embargo, todas las explicaciones ofrecidas "estaban dirigidas a personas sin limitaciones de movilidad" y "en ningún momento" se abordaron las medidas específicas previstas para personas con movilidad reducida.

"Famma pudo comprobar que durante las explicaciones no se ofreció información sobre procedimientos de asistencia, evacuación adaptada, espacios seguros de refugio, zonas de espera protegidas o cualquier otro mecanismo destinado a garantizar la seguridad de las personas con discapacidad física ante una eventual emergencia en un edificio de estas características", ha apuntado.

Ante esta circunstancia, la federación se puso en contacto posteriormente con responsables con la gestión de la torre para solicitar información, pero la respuesta fue "especialmente preocupante", ya que, según les trasladó, "no existía ninguna persona específicamente responsable de esta materia dentro de la gestión del edificio, ni se facilitó información concreta sobre procedimientos adaptados".

Por ello, Famma ha solicitado una reunión con la Dirección General de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid para conocer los protocolos existentes para la evacuación y protección de personas con movilidad reducida en edificios de gran altura y trasladar la preocupación del movimiento asociativo de la discapacidad. Hasta la fecha, "dicha solicitud tampoco ha obtenido respuesta".

UNA PERSPECTIVA INCLUSIVA

Considera la asociación que el incendio declarado en la torre Moeve vuelve a poner de manifiesto "la necesidad" de revisar los protocolos de emergencia desde una "perspectiva inclusiva". Ha añadido que la singularidad de este tipo de rascacielos "exige una planificación específica para aquellas personas que no pueden abandonar el edificio por sus propios medios".

"Afortunadamente, el incidente pudo resolverse sin consecuencias personales graves. Sin embargo, la situación habría podido adquirir una dimensión completamente distinta si en el momento de la emergencia hubieran existido personas con movilidad reducida en las plantas afectadas o en otras zonas del edificio sin protocolos claros de actuación, asistencia o refugio seguro", ha recalcado.

En esta línea, ha recordado que la normativa de accesibilidad y los principios de igualdad y no discriminación "obligan" a que la seguridad de las personas con discapacidad "forme parte de la planificación de emergencias en igualdad de condiciones con el resto de la población".

"Lo ocurrido demuestra que sigue existiendo una asignatura pendiente en materia de evacuación inclusiva. No basta con disponer de protocolos generales; es imprescindible saber qué ocurre con aquellas personas que no pueden utilizar las escaleras o evacuar de forma autónoma. Si hubiera habido personas con movilidad reducida en una situación comprometida, podríamos haber estado hablando de un escenario muy diferente", ha señalado el presidente de Famma, Javier Font.