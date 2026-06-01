Fanjul fija en 10 las invitaciones que los grupos pueden hacer para asistir como público a comisiones

Archivo - Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, Borja Fanjul, ha fijado en diez para la totalidad de los grupos políticos el total de invitaciones que pueden hacer para asistir como público a las comisiones del Ayuntamiento de Madrid, un reparto que es proporcional numéricamente a la representación obtenida en las últimas elecciones.

En una resolución, firmada este lunes y a la que ha tenido acceso Europa Press, Fanjul modifica el texto hasta ahora en vigor, de 2020, de modo que el aforo para público en el Salón de Comisiones de la planta sótano de la Plaza de la Villa 4 es de 16 plazas.

De ellas se reservan seis para el público en general. Las diez restantes corresponden a invitaciones de los grupos políticos: cinco para el PP, dos para Más Madrid, otras dos para el PSOE y una para Vox.

La resolución ya está vigente y modifica la del 21 de enero de 2020, que se limitaba a indicar que el aforo para público es de 16 plazas, no considerando necesaria la reserva de plazas con carácter permanente para la asistencia a las comisiones, tanto ordinarias como extraordinarias.