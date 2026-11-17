El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de campaña, en el Palacio Euskalduna, a 17 de noviembre de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha modificado su agenda de campaña y viajara el viernes a El Hierro (Canarias) tras la emergencia migratoria que vive la isla, con la llegada de miles de personas en cayucos.

El PP avanzó este lunes que, tras el debate 'cara a cara' con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, Feijóo retomaría su tour por España y viajaría el viernes a Canarias para participar en sendos mítines: en Las Palmas de Gran Canaria (por la mañana) y en Santa Cruz de Tenerife (por la tarde).

Sin embargo, el equipo de campaña del candidato ha informado esta tarde de que hay una modificación en la ruta de Feijóo, de forma que "el mitin en Las Palmas de Gran Canaria del próximo viernes 20 de noviembre, será sustituido por una visita a El Hierro".

El Hierro vive una emergencia migratoria, con la llegada de miles de migrantes en los últimos días. Este mismo martes, tras la celebración de la Comisión Interministerial de Inmigración, fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática han firmado que quedan 500 migrantes en El Hierro de los 10.000 que han llegado de forma irregular a la isla en noviembre.

El Gobierno de España convocó este martes una segunda Comisión Interministerial de Inmigración con el objetivo de actualizar las medidas y evaluar los acontecimientos de la última semana en la isla de El Hierro, según dijo el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que visitó el domingo el muelle de La Restinga con motivo de la situación que sufre la isla.

CELEBRACIÓN DE LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE MIGRACIÓN

Tras la celebración de la comisión interministerial de migración, Torres ha defendido este martes la respuesta "rigurosa" y "con dispositivos" que el Gobierno de España está dando al "repunte" migratorio en Canarias. Según ha añadido, en la isla de El Hierro, desde el 1 de enero al 15 de noviembre, han llegado unos 16.000 inmigrantes; y solo en el mes de noviembre --hasta el día 16 de noviembre-- más de 10.000 personas.

Ya el pasado 8 de noviembre, cuando se estaba percibiendo el repunte migratorio, Feijóo recalcó al Gobierno que Canarias "necesita algo más que una reunión". "Necesita un Gobierno serio que sepa cerrar la frontera y abrir un debate con los españoles sobre quién entra en nuestro país, para qué y con qué condiciones", aseguró entonces en un mensaje en 'X'.