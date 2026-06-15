La Feria de San Isidro supera los 611.000 espectadores y agota entradas 19 días con el mejor dato de la década

Las Ventas - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Feria de San Isidro ha logrado esta temporada los 611.818 espectadores, incluyendo la Corrida In Memoriam y la Extraordinaria de la Beneficencia, logrando así el mejor dato de asistencia de la última década.

Según recoge el Ejecutivo regional en un comunicado, se trata del tercer año consecutivo que se supera este récord, colgando además en 19 ocasiones el cartel de 'No hay billetes' en la Plaza de Las Ventas, tres veces más que en 2025.

La media de asistentes diarios al ciclo ha sido de 21.850, sobrepasando el 95% de la capacidad total, saliendo por la Puerta Grande hasta en nueve ocasiones. En el caso de los matadores de toros fueron Alejandro Talavante, Fernando Adrián, Diego Urdiales, Antonio Ferrera y Román; los novilleros Álvaro Serrano, Julio Norte y Julio Méndez, y el rejoneador Diego Ventura.

Entre todas estas faenas se han cortado 28 orejas, 16 de ellas en las corridas de toros, siete en las novilladas y cinco en rejones. En el transcurso de la Feria de San Isidro también se ha batido el récord de abonados, tras haberse vendido un total de 18.520, la mayor cifra de los últimos años y, respecto a la pasada edición, un incremento del 5,6%, con 984 más.

Asimismo, Telemadrid ha retrasmitido 25 de las jornadas con un 11% de cuota de pantalla, superando el millón y medio de espectadores.