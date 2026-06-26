El Fernán Gómez celebrará sus 50 años con una "fiesta" escénica para reivindicar la Generación del 27

Presentación de la programación del Teatro Fernán Gómez - EUROPA PRESS

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa ha presentado la programación de su temporada 2026-2027, una propuesta marcada por el 50º aniversario del teatro y otras efemérides como el centenario de la Generación del 27, que convertirán el próximo curso en una auténtica "fiesta" sobre las tablas.

Así lo ha destacado el director artístico del teatro, Juan Carlos Pérez de la Fuente, quien ha dado a conocer este viernes la próxima temporada junto a la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz.

La delegada ha celebrado el medio siglo de vida del teatro tras su nacimiento como Centro Cultural de la Villa el 15 de mayo, Día de San Isidro, de 1977. "Nadie puede dudar de que este es uno de los grandes referentes culturales de Madrid", ha señalado, al tiempo que ha reivindicado su papel como espacio "profundamente ligado a la vida artística" de la ciudad.

Por su parte, Pérez de la Fuente ha situado la palabra "celebración" como eje de la programación. Según ha explicado, el término remite a la abundancia, la afluencia, la exuberancia y el bullicio de la vida. "Eso es por lo que apostamos en el teatro: por celebrar y festejar", ha defendido el director artístico, que ha recordado que el curso reunirá aniversarios de especial peso en la vida teatral y cultural española.

La programación reunirá diez estrenos absolutos, cuatro de ellos producciones propias, y mantendrá el teatro de repertorio de los siglos XIX y XX, además de una amplia programación musical, expositiva y de actividades culturales. El aniversario del Fernán Gómez contará además con un nuevo logo que acompañará durante todo el año los eventos conmemorativos.

ELS JOGLARS ABRIRÁN LA SALA GUIRAU

La Sala Guirau inaugurará la temporada el 4 de septiembre con 'El retablo de las maravillas. Variaciones contemporáneas sobre un tema de Cervantes', dirigida por Albert Boadella. La producción celebra los 65 años de Els Joglars, compañía que suma 42 espectáculos producidos y que el Fernán Gómez presenta como la compañía privada en activo más longeva de Europa.

El 1 de octubre llegará 'El público', de Federico García Lorca, a cargo de Teatro Clásico de Sevilla y con dirección de Alfonso Zurro.

También en octubre, y como es tradición en el Fernán Gómez, volverá Don Juan con 'La profanación de Don Juan (delirio de Buñuel, Dalí y Lorca)', producción propia del teatro basada en fragmentos del 'Don Juan Tenorio', de José Zorrilla, con dirección y versión libre de Juan Mairena.

La Sala Guirau recibirá después 'Crónica del rey pasmado', de Gonzalo Torrente Ballester, con dirección y versión de Cándido Pazó; 'Roque Six', de José López Rubio, en versión de Ignacio García May y dirección de Pérez de la Fuente; y, ya en 2027, 'La colmena', adaptación de la novela de Camilo José Cela, con versión de Eduardo Galán y dirección de Ignacio García.

En abril llegará una de las piezas centrales de la doble celebración del centenario del 27 y del 50º aniversario del teatro: 'Guardad los labios por si vuelvo. Mística y arquitectura del deseo revelado', producción propia del Fernán Gómez con selección de poemas y textos de Jesús García Calero y Juan Mairena, dramaturgia de este último y dirección de Pérez de la Fuente.

La temporada de la Sala Guirau se completará con 'La muerte y la doncella', de Ariel Dorfman, con dirección y adaptación de David Serrano y con Miguel Rellán, Manuela Velasco y Juan Carlos Vellido en el reparto, y concluirá con 'La orgía dorada. Cabaret lírico en un acto', con dramaturgia de Pedro Víllora, dirección escénica de Emiliano Suárez y producción de Ópera Garage Producciones.

LA SALA JARDIEL PONCELA MIRA A LAS AUTORAS DEL 27

La Sala Jardiel Poncela levantará el telón con 'Un señor... cualquiera', de Mercedes Pinto, estreno absoluto de LaJoven Compañía. La versión es de Raúl Losánez y la dirección corre a cargo de José Luis Arellano García y Mabel del Pozo.

Con la recuperación de esta autora, el Fernán Gómez quiere reivindicar a una de las voces femeninas vinculadas al espíritu del 27 y denunciar el olvido de muchas creadoras. "Necesitamos más directoras escénicas", ha reivindicado el director del teatro. Durante la presentación, la periodista Nieves Herrero ha protagonizado la lectura del discurso 'El divorcio como medida higiénica', pronunciado por Mercedes Pinto en la Universidad Central de Madrid en 1923.

Además de 'Un señor... cualquiera', la Sala Jardiel Poncela acogerá 'Moscú no existe', de L'Om Imprebís, una síntesis de las cuatro grandes obras de Chéjov --'Tío Vania', 'La gaviota', 'Las tres hermanas' y 'El jardín de los cerezos'-- con dirección de Santiago Sánchez y Michel López.

Con motivo de Santos y Difuntos, La Otra Arcadia presentará el estreno absoluto de 'Leyendas nuevas de Zorrilla', de Raúl Losánez, a partir de textos de José Zorrilla y con dirección de Ana Contreras. A finales de 2026, Pilar Valenciano adaptará y dirigirá 'La señorita Julia', de August Strindberg, en una versión contemporánea producida por La Raíz Producciones.

La Generación del 27 seguirá presente con 'El sueño de un poeta. Miguel Hernández', dirigido por Jesús Cracio, con dramaturgia de Amparo Climent y música original de Gloria Vega y Maru Mararía; 'Doña Rosita la soltera con algún verso de La Carrà', versión de Marc Rosich dirigida por Rafa Cruz y con canciones de Raffaella Carrà; y 'Doña Jimena Díaz de Vivar, gran señora de todos los deberes', de María Teresa León, producción propia del Fernán Gómez con dirección y dramaturgia de Ignacio García.

En abril regresará 'Poeta (perdido) en Nueva York', montaje dirigido, versionado e interpretado por Jesús Torres a partir de cartas y poemas de Federico García Lorca, tras el éxito de la pasada temporada y el reconocimiento del premio Max de Artes Escénicas 2026 al mejor diseño de producción privada.

También volverá '1984', de George Orwell, con Javier Sánchez-Collado y Carlos Martínez-Abarca, después de agotar localidades antes de su estreno en la temporada anterior. La programación teatral de la Sala Jardiel Poncela terminará con 'Divinas palabras', de Valle-Inclán, en versión de Antonio Campos y Javier Uriarte, que también firma la dirección de escena.

JAZZ, GÓSPEL Y EXPOSICIONES

Durante la nueva temporada el Fernán Gómez volverá a ser sede del Festival Internacional JazzMADRID, dirigido musicalmente por Luis Martín. En diciembre regresarán dos citas tradicionales del centro: 'Los Grandes del Góspel', con Luis Manjarrés al frente, y el Coro de la Escolanía del Escorial, que ofrecerá el Gran Concierto de Navidad. La programación musical se completará con una nueva edición del festival Música Antigua Madrid.

Por su parte, la temporada expositiva comenzará en octubre con 'Teatro de grandeza. Arte, arquitectura y ciudad en el Madrid Barroco'. La muestra, que podrá visitarse hasta enero, girará en torno a la arquitectura, el urbanismo y los grandes edificios y artífices del Madrid del siglo XVII. De su lado, Madrid Design Festival, dirigido por Álvaro Matías, celebrará su décimo aniversario bajo el lema "rediseñar el mundo".

Ya en mayo llegará PHotoESPAÑA, con María Santoyo como directora del festival, que celebrará su 30º aniversario y el bicentenario oficial de la fotografía, con Francia como país invitado. Esta edición reflexionará sobre la evolución de la imagen y sobre el papel que la fotografía sigue desempeñando en la sociedad.

La Sala María Dolores Pradera acogerá por séptimo año consecutivo el 'Altar de Muertos', coincidiendo con la programación del Día de Todos los Santos y el Día de Difuntos. Este año, el altar tendrá como protagonista a la Generación del 27.