El 7º Festival Escenas de Verano llevará más de 200 actividades culturales gratuitas a 164 municipios de la región

Archivo - La Comunidad llevará más de 200 actividades culturales gratuitas a 164 municipios durante el Festival Escenas de Verano - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid celebrará entre el 3 de julio y el 30 de agosto la séptima edición del Festival Escenas de Verano, una iniciativa que acercará más de 200 actividades culturales gratuitas a 164 municipios de la región a través de una programación que incluye teatro, música, danza, cine, exposiciones y propuestas de artes vivas.

Así lo ha trasladado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, en el que ha detallado que la programación se estructura en torno a ocho ciclos y propuestas culturales.

En este sentido, destaca el ciclo 'Clásicos en Verano', que alcanza su 39ª edición con un total de 77 conciertos programados en espacios patrimoniales singulares de más de 40 municipios de la región. Monasterios, iglesias y claustros históricos se convertirán así en escenarios para la música clásica durante los meses estivales.

Entre los enclaves se encuentran el Monasterio de la Inmaculada Concepción, en Loeches, y el Monasterio de El Paular, en Rascafría, que acogerán actuaciones de intérpretes y formaciones nacionales e internacionales como Harmonia del Parnàs, Atlántida Chamber Soloists, Opera Omnia, Harpsichord Lab Collective, Cuarteto Bretón, Diego Ares, Pablo Zapico y Daniel Zapico, así como Arco Vivo.

Por su parte, el programa 'Artes Escénicas en Municipios' reunirá más de un centenar de actividades destinadas a públicos de todas las edades. La edición de este año contará con compañías y artistas como Markeliñe, Proyecto Tránsito, La Canica, Corral de García, Sara Calero, Aracaladanza, Alodeyá, Titiriteros de Binéfar, Chisgarabís, Manolo Alcántara y Spinish Circo.

Las artes vivas volverán a tener un papel destacado dentro del festival a través de distintas iniciativas. Entre ellas se encuentra '1,2,3... ¡Performa!', una propuesta dirigida al público infantil y familiar que acercará la performance y el arte de acción a los más jóvenes en los municipios de Sevilla la Nueva, San Martín de la Vega y San Agustín del Guadalix.

Asimismo, el ciclo 'Arte Vivo en la Plaza' recorrerá once localidades madrileñas: Belmonte del Tajo, Buitrago del Lozoya, Carabaña, Chinchón, Manzanares el Real, Navalcarnero, Patones de Abajo, Robledo de Chavela, Valdemorillo, Villar del Olmo y Villaviciosa de Odón. En estos municipios, cinco artistas contemporáneos desarrollarán sus obras en directo ante el público, permitiendo conocer de cerca sus procesos creativos.

MÁS PROPUESTAS Y CINE

La programación se completará con exposiciones, talleres, visitas teatralizadas y actividades familiares en diversos espacios culturales y museísticos de la región, entre ellos la Sala Alcalá 31, el Museo CA2M de Móstoles, el Museo Casa Natal de Cervantes, el Complejo El Águila, el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid y la Casa Museo Lope de Vega.

Además, centros culturales como Pilar Miró y Paco Rabal, en Madrid, así como el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte-La Cabrera y los espacios integrados en la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, ofrecerán una programación especial durante los meses de verano.

El Festival Escenas de Verano incluirá también una nueva edición del ciclo 'Cine de Verano', que llegará a 36 municipios con una selección de producciones nacionales e internacionales. Entre los títulos programados figuran 'Los futbolísimos 2', 'Un completo desconocido', 'La cena', 'Rondallas', 'Sirât' y 'Sorda'.

"Todas las disciplinas artísticas son ofrecidas gratuitamente para que todos nuestros ciudadanos puedan disfrutar y nadie se quede sin artes escénicas, sin danza y sin música", ha destacado durante la presentación el director general de Cultura e Indusdrias Creativas, Manuel Lagos.