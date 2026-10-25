El Festival de Linternas Flotantes llega al parque Juan Carlos del 31 de octubre al 2 de noviembre para iluminar su lago. - FEVER

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Linternas Flotantes (Water Lantern Festival) llegará al parque Juan Carlos I de Madrid los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre con una propuesta que combinará música en directo, gastronomía y actividades participativas, y que culminará al atardecer con el lanzamiento de linternas que iluminarán el largo del parque.

La experiencia, que se celebrará al aire libre de 16 a 20 horas, permitirá a los asistentes personalizar sus linternas con deseos, recuerdos o mensajes antes de participar en el lanzamiento colectivo, según ha publicado la organización en su web.

El programa incluirá actuaciones musicales durante la velada, puestos de comida y bebida --con opciones veganas y sin gluten--, juegos interactivos y espacios de micrófono abierto en los que los participantes podrán compartir historias y experiencias.

Los asistentes recibirán un kit con una linterna, un marcador y una vela LED para personalizarla. La organización recomienda acudir con ropa cómoda y algo de abrigo para después del atardecer, así como llevar una manta o una silla portátil.

El festival, que según sus promotores ha reunido a más de 500.000 personas en más de 50 ciudades de todo el mundo, está dirigido a todos los públicos y el recinto cuenta con accesibilidad para personas en silla de ruedas.

El acceso al parque será libre, pero quienes deseen participar en la actividad de las linternas deberán adquirir una entrada a través de la web de Fever.