El festival Surge Madrid echa el telón con 13 estrenos en su última semana de programación

Trece estrenos ponen el broche final a la XIII edición de Surge Madrid en Otoño - SURGE MADRID

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 13º Festival Surge Madrid en Otoño afronta su última semana de programación con 13 estrenos, ocho actividades transversas y dos residencias escénicas, dentro de una edición que ha reunido un total de 58 propuestas en 19 salas de la Comunidad de Madrid.

La muestra, que se celebra desde el 22 de septiembre y que concluirá este domingo, ha incluido 37 estrenos absolutos, cinco propuestas de artistas emergentes, 13 actividades transversas y tres residencias, con una programación centrada en la experimentación, la libertad artística y el diálogo entre creadores emergentes y consolidados.

Entre los estrenos de la última semana figura 'Atemporal', de Yan Huang, que se representará el miércoles en Teatro del Barrio. La danza tendrá también presencia con 'Baila, baila, pegamoide', de La Peatonal, que parte de las crisis de coreomanía registradas en la Edad Media, en las que grupos de personas bailaban de forma compulsiva hasta la extenuación. La pieza podrá verse el viernes y sábado en la Sala Cuarta Pared.

También vinculada a la danza, Rocío Barriga y Sergio R. Suárez, de La Basal, presentarán 'No estamos aquí para bailar', una propuesta que plantea la danza como una práctica viva para construir el presente, el sábado y domingo en La Mirador.

En Teatro Pradillo, Alberto José Lucena interpretará el jueves y viernes 'Pajarito', un solo de movimiento y palabra construido a partir de la jerga callejera andaluza.

La programación teatral incluye asimismo 'Retazos', de Andrés Beladiez, una propuesta de teatro de objetos que reflexiona sobre la existencia a partir de referencias de autores como Milan Kundera, Albert Camus e Italo Calvino, que podrá verse el jueves y viernes en el Centro del Títere.

Teatro de la Caverna presentará en Teatro Tribueñe 'El descenso de Orfeo a los infiernos', una versión contemporánea del mito de Orfeo y Eurídice que combina teatro de sombras y máscaras, también jueves y viernes.

Ese mismo día, El Pasillo Verde Teatro acogerá 'El dichoso porvenir', de Tres en Banda, una propuesta de lírica teatral que utiliza el humor como herramienta de crítica y reivindicación.

MÁS PROPUESTAS

La programación incluye además 'Conferencia montañera', de Óscar Bueno Rodríguez, una pieza que combina conferencia, concierto y performance y que parte de materiales recopilados durante una investigación en los Pirineos para explorar distintas formas de aproximarse al paisaje. Se representará en Réplika Teatro el fin de semana.

Laura Garmo presentará 'Como Las Grecas', una obra que homenajea a las populares artistas y propone al mismo tiempo un retrato sociológico de España desde los años 70. La pieza estará este jueves y viernes en El Umbral de Primavera.

La compañía les petites llevará a Exlímite 'Los descensos', una propuesta que aborda el futuro de una generación marcada por la pérdida, este viernes y sábado.

Completan los estrenos de la última semana 'El depredicador', de Víctor Colmenero Mir, en DT Espacio Escénico el viernes y sábado; 'Aullaré', dirigida por Alejandra Prieto, sobre el alejamiento del ser humano de la naturaleza, en Sala Tarambana, también viernes y sábado; y la última función de 'La casa de los villanos', de Desencadenante Producciones, el domingo en AZarte.

ACTIVIDADES TRANSVERSAS

Las actividades transversas, uno de los ejes de Surge Madrid, completarán la programación con propuestas que buscan explorar nuevas formas de relación entre el público y las artes escénicas.

Durante esta última semana participarán Proyecto mosaicos, La Abandonada, Nunca se sabe, Corpo Liminal y Tejido conectivo, junto a los artistas Juan Gómez Alemán, Miguel Deblás y Arturo Babel.

Asimismo, las creadoras Sonia Pérez Olmedillo y Andrea El Ameri Ruiz protagonizarán las residencias escénicas de esta última etapa de la muestra.