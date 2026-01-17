La fiebre 'runner' que inunda Madrid en 2026: más carreras y dorsales agotados con la Castellana como recorrido favorito

Archivo - Centenares de corredores antes de tomar la salida de la carrera Popular San Silvestre Vallecana 2023, a 31 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La fiebre 'runner' inunda un año más la Comunidad de Madrid, y cada vez son más las personas que se inician en este deporte y se apuntan a la multitud de carreras organizadas especialmente por las calles de la capital, con dorsales agotados en muchas de ellas y que encuentran en el Paseo de la Castellana, el paseo de Recoletos o Madrid Río sus recorridos favoritos.

Así lo demuestra el calendario de carreras aprobado en la región, que cada vez cuenta con más eventos programados y más adeptos en las carreras, en un momento también de auge de clubs de 'runners', influencers deportivas y gimnasios que programan sus propias salidas por las calles de Madrid y por sus puntos verdes como Casa de Campo, el entorno del río Manzanares, el parque del Oeste o el clásico parque de El Retiro, en el que sea cual sea la hora se puede ver a multitud de personas correr, más incluso durante estos días posnavideños.

Este mes de enero, todavía frío, no cuenta con muchas carreras organizadas si bien las mismas se estrenarán en Getafe, que acoge su media maratón el domingo 25.

Sí aumenta la cantidad de pruebas deportivas con la llegada de la primavea y, en marzo, será el turno de la del Año nuevo chino, el del caballo (5, 8 y 16 kilómetros). Con ella, se teñirán de rojo las calles de la capital el día 1 con salida y meta en el Puente del Rey, con paso por la Casa de Campo para las distancias más largas.

Una de las pruebas más destacadas en marzo (el día 15) es también la Carrera del Agua, que organiza la Comunidad de Madrid y afronta su 43ª edición. La empresa pública Canal de Isabel II convoca este evento deportivo anual para fomentar el uso responsable de este recurso y destacar sus beneficios para la salud y el bienestar. Además, en 2026 esta prueba se enmarcará en las celebraciones del 175 aniversario de la compañía.

La competición presenta, un año más, dos circuitos alternativos, ambos homologados por la Real Federación Española de Atletismo. Recorren algunas de las infraestructuras hidráulicas más importantes de la capital. El trazado de 10 kilómetros saldrá de la calle Mateo Inurria y unirá el Cuarto Depósito, en Plaza de Castilla, con el Tercero, en el barrio de Chamberí. Por su parte, la salida del circuito corto, de 5 kilómetros, será en la calle Padre Damián. La meta de ambas categorías estará en el paseo San Francisco de Sales.

El plato fuerte llegará de la mano de la Movistar Madrid Medio Maratón (21 y 5 kilómetros --Profuturo--) el 22 de marzo. La carrera arranca en el Paseo de Recoletos, delante de la Biblioteca Nacional, recorre el Paseo de la Castellana, Bravo Murillo, Manuel Becerra por el túnel, O'Donell, Alcalá, la calle Serrano, Gran Vía, la Puerta del Sol y la plaza de Cibeles, concluyendo de nuevo en el Paseo de Recoletos.

Abril es el mes de la Zurich Rock 'n' Roll Maratón de Madrid con los dorsales agotados desde hace días y que se celebrará el domingo 26. Celebra 48 ediciones corriendo por las calles de la capital junto a 47.000 participantes de todo el mundo y con 3 distancias --Maratón, Media Maratón y 10K-- de modo que todo el mundo puede disfrutar "de la mayor fiesta del running del país" en la capital.

En su pasada edición, la Zurich Rock 'n' Roll Running Series 2025 fue un "motor económico", además de un "evento rentable" para la ciudad, con un impacto económico de 70,8 millones de euros. Esta cifra supuso un aumento del casi el 5 por ciento (4,9) en comparación con el año anterior con respecto a 2024 de un evento que congregó a 45.000 participantes por las calles de la capital, el 69 por ciento hombres y un 31 por ciento mujeres, con una edad mayoritaria de entre 40 y 55 años.

CARRERA DE LA MUJER O MADRID VINTAGE

Otro de los grandes encuentros tendrá lugar en la Carrera de la Mujer, el domingo 10 de mayo, con más de 6 kilómetros que discurrirán desde el Paseo de la Castellana hasta el parque del Oeste, con recorrido aún por confirmar.

Será la vigesimosegunda edición de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana donde más de 35 000 corredoras llenarán las calles de Madrid en una de las pruebas más multitudinarias del calendario europeo que aúna deporte y compromiso social.

Antes del parón veraniego, y debido a las altas temperaturas en la región, una de las clásicas y de las más veloces es la Madrid Vintage Run, que previsiblemente se realizará el 7 de junio con 10 kilómetros y discurre entre la zona de Bernabéu y Madrid Río, así como La Nocturna de Madrid de 7 kilómetros entre Moncloa y Chamberí, y que tendrá lugar el 14 de junio.

Aún por confirmar su fecha oficial están algunas clásicas como es la de la Ciencia, con salida y meta en calle Serrano; el Derbi de las aficiones, desde el Bernabéu hasta el Paseo de los Meláncolios; o la Carrera Ponle Freno con la intención de concienciar sobre la importancia de mantener la prudencia al volante y apoyar a las víctimas de accidentes de tráfico, con opción de 5 y 10 kilómetros.

A ellas se suma, la Zara Athleticz Speed Run, considerada una de las más rápidas de la capital, desde las Cuatro Torres de Madrid hasta las proximidades de Matadero.

El año siempre concluye con la carrera más mítica y multitudinaria, la San Silvestre Vallecana. En 2025 la carrera volvió a ser un éxito de participación, tanto en la carrera popular (cerca de 42 000 corredores), como en la internacional, con la presencia de muchos de los mejores fondistas del mundo.

En 2026, la San Silvestre Vallecana celebra su 62ª edición con dos competiciones diferenciadas: una popular (pueden participar los mayores de 16 años con autorización paterno-tutorial), y otra para profesionales.

Según han informado desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a Europa Press las carreras que ya están comprometidas o en tramitación son la de la Primavera, la Media Maratón y la Maratón, así como la Madrid Vintage Run y Madrid corre por Madrid (en septiembre), a las que se se suman la Carrera de San Isidro en Torrelaguna y la Iberika Trail, con ocho carreras en distintos municipios de la sierra madrileña desde enero hasta octubre.