Las fiestas de agosto de Madrid se bailan a ritmo de chotis, seña de identidad de lo castizo pero de origen cortesano

Archivo - Decenas de personas durante la quinta edición del pasacalles castizo ‘Bailando por Madrid’ por las Fiestas de San Isidro, en la Plaza Mayor de Madrid, a 15 de mayo de 2026, en Madrid (España). La iniciativa, organizada por la Academia de Bailes - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de agosto de Madrid --las de San Cayetano las más madrugadoras, seguidas por las de San Lorenzo, para acabar con las de La Paloma, patrona oficiosa de la ciudad-- se bailan a ritmo de chotis, seña de identidad de lo castizo pero con un sorprendente origen cortesano.

Desde el concurso de chotis (13 de agosto, plaza de la Paja) organizado por la Junta Municipal de Centro y la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos y El Orgullo de Madrid hasta los bailes improvisados por todo el corazón de la ciudad, el chotis ha tomado Madrid un verano más.

La declaración de las Fiestas de San Isidro de la capital como Bien de Interés Cultural (BIC) en diciembre de 2021 incluye esta manifestación cultural en forma de baile. Su origen está en la Centroeuropa del siglo XIX, donde se bailaba entre la gente de alta alcurnia el 'schottisch', escocés en alemán.

El chotis, como pasó a pronunciarse, se bailó por primera vez en Madrid la noche del 3 de noviembre de 1850 durante una fiesta organizada por la reina Isabel II en el Palacio Real. Esta 'polca alemana', como también se la conocía, traspasó los elegantes salones de los palacios hasta asentarse en las calles y plazas de Madrid y convertirse en uno de los símbolos de la identidad madrileña, en el que la mujer es la que manda, como explican los entendidos, al ser quien marca los pasos.