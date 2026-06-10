Las fiestas de San Juan en Tres Cantos tendrán un dispositivo especial de seguridad y zona reservada para empadronados

Plan Operativo de Seguridad para las fiestas patronales de Tres Cantos - AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tres Cantos desplegará un dispositivo especial de seguridad y emergencias durante las fiestas patronales de San Juan, que incluirá medidas de control de acceso al recinto ferial y una zona reservada para vecinos empadronados durante los conciertos de mayor afluencia.

El operativo, coordinado entre Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y servicios sanitarios, ha sido abordado este miércoles en la Junta Local de Seguridad, copresidida por el alcalde, Jesús Moreno, y la subdelegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, según un comunicado del Ayuntamiento.

El dispositivo contempla un refuerzo de la presencia policial y de emergencias en los principales actos festivos, así como medidas específicas de vigilancia, prevención y control en conciertos, actividades populares y eventos multitudinarios.

Entre las principales novedades figura el control de acceso al recinto ferial, que estará perimetrado; y la creación de una zona exclusiva junto al escenario principal, entre el recinto y el lago, con capacidad para 14.000 personas y destinada a vecinos empadronados en el municipio durante los grandes conciertos.

Para acceder a este espacio será necesaria una pulsera identificativa que podrá recogerse previamente en el Centro Cultural Adolfo Suárez presentando el DNI. El Ayuntamiento ha precisado que cada concierto contará con una identificación específica y que una misma persona podrá retirar las pulseras de su unidad familiar.

El alcalde ha defendido que esta medida permitirá mejorar la organización y la seguridad de los eventos más multitudinarios, al tiempo que busca reforzar el sentimiento de pertenencia a la ciudad coincidiendo con el 35 aniversario de Tres Cantos.

PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Por otro lado, durante la Junta Local de Seguridad también se ha firmado una adenda para actualizar el protocolo de coordinación entre Guardia Civil, Policía Local y Ayuntamiento en materia de violencia de género, con el objetivo de reforzar el seguimiento de las medidas judiciales de protección y mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo.

Moreno ha destacado la importancia de mantener la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad para garantizar la protección de las víctimas y avanzar en la lucha contra la violencia machista.