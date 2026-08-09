La filmografía de Concha Velasco redescubre el Madrid de 'Las chicas de la Cruz Roja' o del 'Día de los enamorados'

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MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Madrid se puede conocer o redescubrir de muchas formas, con una guía turística en mano, siguiendo las recomendaciones de otros turistas o incluso echando mano del cine, en concreto de la filmografía de Concha Velasco, Medalla de Oro de Madrid en 2018.

La vallisoletana más 'gata', la que mejor lució el traje de chulapa dando vida a la Susana en la adaptación de la zarzuela 'La verbena de la Paloma', dirigida por José Luis Sáenz de Heredia, es el hilo conductor del paseo que propone el Ayuntamiento de Madrid para conocer la ciudad de otra manera.

Después de la cita de este sábado con 'El Madrid de Concha Velasco' habrá otra oportunidad de unirse a ella en septiembre, el domingo 6. A través de la ruta se invita a conocer y recorrer una veintena de localizaciones de la ciudad de Madrid que han sido escenario de algunas de las escenas más icónicas del cine protagonizado por la actriz.

A lo largo de dos horas se hará parada en Plaza de España, Bailén, Plaza Plaza de Oriente, Martín de los Heros, San Bernardino, Gran Vía y Callao, con acceso gratuito pero aforo limitado a 25 personas.

Con este paseo guiado se podrá redescubrir la Plaza de España que recorría la actriz en el descapotable de 'Las chicas de la Cruz Roja' (Rafael J. Salvia), película donde aparece la Torre de Madrid pero en obras todavía en sus últimos pisos.

Su ascensor sirvió a San Valentín para subir al cielo en 'El día de los enamorados' (Fernando Palacios) y el vecino Kilómetro Cero, en la Puerta del Sol, servía como lugar de encuentro con su cita en 'Km. 0' (Juan Luis Iborra y Yolanda García Serrano). Muy cerca se casaba con Fernando Fernán Gómez en el Monasterio de la Encarnación bajo las órdenes de Pedro Luis Ramírez en 'Crimen para recién casados'.

Otra boda, esta vez con José Luis López Vázquez, llevaba a Concha Velasco hasta la Plaza de la Paja en 'Martes y trece' (Pedro Lazaga), mismo escenario para la película más chula de la actriz, 'La verbena de la Paloma'.

Y para refrescarse nada mejor que el Museo Chicote y sus cócteles, como los que se toman Concha Velasco, Verónica Forqué y Silvia Abascal en 'Enloquecidos' (Juan Luis Iborra). En este paseo por Madrid no podía faltar el Retiro, retratado en 'La colmena', filmada por Mario Camús a partir de la novela coral Nobel de Literatura Camilo José Cela.

LA CHICA YEYÉ EN EL WIZINK CENTER

Las despedidas también forman parte de la cartografía de Madrid. El abrupto adiós de Concha Velasco a Ana Belén en la escena final de 'Tormento' (Pedro Olea) puede llevar a conocer el Museo del Ferrocarril.

Otra opción es el Wizink Center, donde Velasco es 'descubierta' en un Festival de Eurovisión en 'Historias de la televisión' (José Luis Sáenz de Heredia). "Durante el rodaje, en un descanso, Concha canta al público 'Chica yeyé', junto a miembros de Los Botines y Los Brincos", explica el Ayuntamiento en la presentación del paseo.

Otras paradas son el estadio Santiago Bernabéu ('Las chicas de la Cruz Roja', 'Historias de la televisión', 'Hoy como ayer', 'Esposa y amante', 'Bienvenido a casa'), el Parque de Atracciones ('Me debes un muerto'), Puerta de Toledo ('Trampa para Catalina') o el Hipódromo de la Zarzuela ('Las chicas de la Cruz Roja').

UN NUEVO FOLLETO

Todas estas ubicaciones se encuentran en el nuevo folleto editado por el Ayuntamiento, 'El Madrid de Concha Velasco', publicado por la oficina del audiovisual municipal Madrid Film Office.

La concejala de Turismo, Almudena Maíllo, explicaba que esta publicación "quiere ser un reconocimiento a una de las actrices más importantes y queridas del cine español, que desarrolló su trayectoria laboral y vital en la capital y que ha regalado con su trabajo algunas de las imágenes más recordadas de Madrid en el cine".

El mapa ubica estos enclaves, información sobre muchas de sus películas y multitud de detalles y curiosidades. El folleto está disponible en los puntos municipales de información turística y puede descargarse también en la web oficial de turismo de la ciudad de Madrid, esMADRID.com y en la de Madrid Film Office.

La guía se ha realizado en colaboración con Film Madrid, la oficina de promoción de los rodajes de la Comunidad de Madrid, que ha publicado un folleto complementario que permite continuar la experiencia por otros municipios de la región.