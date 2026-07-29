Fin de la evacuación en Robledo de Chavela y Valdemaqueda y solo se mantiene en urbanizaciones de San Martín y Pelayos

1107801.1.260.149.20260729205629 Terreno quemado junto a la antena en el complejo de la NASA, a 29 de julio de 2026, en Robledo de Chavela, Madrid (España). La NASA ha confirmado que no ha detectado daños estructurales "significativos" en las antenas o edificios de su complejo en Robledo - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado la tarde de este miércoles que se levanta la evacuación por los incendios en los municipios de Robledo de Chavela y Valdemaqueda y solo se mantiene en las cinco urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa.

Así lo ha señalado Grande-Marlaska en declaraciones desde el Puesto de Mando Avanzado en Navalcarnero, donde ha confirmado que, salvo estas urbanizaciones próximas al pantano de San Juan, ya se han levantado las evacuaciones en todos los municipios de la región afectados por los incendios forestales de la Sierra Oeste.

Por su parte , el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha detallado que, con esta cuarta fase de la desescalada, 8.500 personas de los dos últimos municipios afectados por los incendios --Valdemaqueda y Robledo de Chavela-- ya pueden regresar a sus hogares, aunque alrededor de 1.000 vecinos de las urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa continúan evacuados.

Respecto al conjunto de las cuatro fases de desescalada, Martín ha informado que 34.000 personas están retornando a sus domicilios y un total de 20.000 personas que estuvieron confinadas ya no tienen esa limitación.

En este sentido, ha agradecido "la responsabilidad" con la que la ciudadanía madrileña ha actuado "en todo momento" a pesar de sufrir "una situación muy dura" como es estar fuera de sus casas y sin saber que sus casas siguen en pie.

"Lo están haciendo de una manera extraordinaria, porque puedo confirmarles que hasta el momento, tras estas tres primeras fases de la desescalada, no se ha reportado ningún tipo de incidencia, ni en el retorno a las viviendas, ni tampoco en el tránsito por las vías", ha puntualizado Martín, que ha confiado en que esta evolución se mantenga también durante la cuarta fase de la desescalada, que comenzará con "carácter inmediato".

Al hilo, ha vuelto a agradecer a la ciudadanía su "prudencia" y "responsabilidad", al considerar que han contribuido "entre todos" a que, hasta el momento y "con toda la prudencia", este incendio se esté saldando "sin daños personales reseñables".