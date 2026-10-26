La firma de hipotecas en la Comunidad de Madrid continúa en descenso y cae en agosto un 5,8% interanual

Archivo - Una mujer señala una escritura de compraventa de una hipoteca - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en Madrid descendió un 5,8% en agosto respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 2,35% a nivel nacional) empeorando su evolución interanual, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este lunes.

Concretamente, en agosto fueron un total de 4.236 operaciones, que si se compara con el mes anterior supone una caída del 24,7% en la Comunidad de Madrid. Encadena dos meses de retrocesos interanuales y también mensuales.

En la región se prestaron 1.164,22 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en agosto, un 3,73% menos del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 30,1%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 5.137 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 1.666,68 millones de euros. De ellas, 4 fueron sobre fincas rústicas y 5.133 sobre urbanas.

De las 5.133 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en agosto en Madrid, 4.236 fueron sobre viviendas; 40 en solares y 857 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 72 y en 278 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 1.142 hipotecas con cambios en sus condiciones, 792 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 5.460 préstamos sobre fincas en Madrid. De ellas 4.466 correspondieron a viviendas, 19 a fincas rústicas, 932 a urbanas y 43 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Extremadura (+41,81%), Navarra (+23,18%) y Comunitat Valenciana (+11,83%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron La Rioja seguida de Baleares y Madrid con caídas del 27,7%, 21,85% y 5,85%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Extremadura (+60,76%), Comunitat Valenciana (+28,98%) y Navarra (+27,11%). marcando los mejores registros, salvo en Madrid en donde se redujo un 3,73%, y Cantabria, con un 2,89% menos.

En el conjunto del Estado número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 2,3% en agosto respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 33.841 préstamos, su mayor cifra en un mes de agosto desde 2022.

Con el avance interanual de agosto, la firma de hipotecas sobre viviendas retoma los ascensos después de que en julio experimenta un retroceso del 3,5%.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en agosto en el 3,08%, su tasa más elevada desde enero de 2025 y la segunda consecutiva por encima del 3% tras el 3,01% de julio.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años, pero el pasado mes de julio volvió a superar esta cota. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 26 años en el octavo mes del ejercicio.