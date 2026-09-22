El fiscal pide juzgar al policía que asfixió a un hombre en Torrejón y archivar la causa de su compañero

Archivo - Imagen de recurso de una patrulla de Policía Municipal de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Área de Alcalá de Henares ha solicitado juzgar al agente de la Policía Municipal de Madrid que asfixió en junio de 2025 a un hombre de origen marroquí en Torrejón de Ardoz y ha interesado el sobreseimiento provisional respecto a su compañero.

Así consta en el informe presentado por el Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press, presentado después de que la jueza instructora acordara transformar las diligencias en un procedimiento ante un Tribunal del Jurado al considerar que los hechos podían ser constitutivos de un delito contra la vida.

En su informe, la Fiscalía interesa además que se dé traslado de las actuaciones al Ayuntamiento de Madrid como responsable civil subsidiario, al amparo del artículo 121 del Código Penal.

Según expone la Fiscalía, sobre las 23.00 horas del 17 de junio de 2025, T. C. y P. C., ambos agentes de la Policía Municipal de Madrid y el segundo de ellos ya jubilado, salían de un establecimiento de Torrejón de Ardoz cuando fueron abordados por Abderrahim Akkouk, quien habría propinado un fuerte empujón al primero y se habría apoderado del teléfono móvil que llevaba en el bolsillo.

El informe fiscal relata que los dos policías salieron en su persecución y que T. C. logró darle alcance a la altura de la calle Pesquera, donde perdió de vista al otro individuo que acompañaba a Akkouk.

Una vez alcanzado, el agente habría tirado al suelo a Akkouk y lo habría colocado tumbado boca abajo, en posición de cúbito prono. A continuación, siempre según el relato del Ministerio Público, se sentó sobre la zona alta de su espalda y rodeó fuertemente su cuello con un brazo.

La Fiscalía sostiene que T. C. era plenamente consciente de que con su actuación podía provocar la muerte de Akkouk y que, pese a ello, continuó ejerciendo una fuerte presión sobre él hasta causarle la muerte.

El fallecimiento se produjo a las 23.10 horas, diez minutos después del inicio de la intervención, a consecuencia de una asfixia mecánica, según recoge el escrito fiscal. La autopsia definitiva ya había determinado que la muerte se produjo por asfixia por compresión torácica con etiología homicida y apuntaba también a una maniobra de estrangulamiento o presión cervical.

La Fiscalía considera que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de homicidio previsto y penado en los artículos 138 y siguientes del Código Penal.

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En cambio, el Ministerio Público interesa el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto al compañero del agente municipal al entender que no existen elementos suficientes para mantener su imputación en este momento.

La Fiscalía señala que este segundo agente auxilió al investigado a inmovilizar a Akkouk, si bien considera que no pudo apreciarse que ejerciera la presión que finalmente provocó la muerte. Según el escrito, el propio investigado manifestó durante la causa que no empleaba mucha fuerza y que únicamente sujetó a la víctima, llegando a darle un golpe que le dejó aturdido.

La acusación particular, sin embargo, había solicitado que también se investigara a P. C. al considerar que ambos agentes participaron conjuntamente en la reducción de Akkouk. La investigación recogió además grabaciones realizadas por testigos y testimonios sobre la duración de la maniobra de inmovilización.