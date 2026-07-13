La Fiscalía abre una investigación por los trabajos con maquinaria pesada en las Lagunas de Ambroz

Archivo - Las lagunas de Ambroz, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España) - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto una diligencias de investigación preprocesal por los trabajos realizados con maquinaria pesada en el entorno de la Laguna Grande Ambroz después de la denuncia presentada por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) por posibles delitos contra los recursos naturales y la fauna silvestre.

Así se desprende del documento al que ha tenido acceso Europa Press y que confirma lo anunciado previamente por la propia organización vecinal. La investigación se inicia tras analizar la denuncia registrada el pasado 22 de junio, en la que alertaba de que los movimientos de tierra efectuados con excavadoras afectan de forma directa a la nidificación, reproducción y cría de distintas especies de aves, algunas de ellas protegidas, como el avión zapador.

La denuncia llegó después de que la Comunidad de Madrid autorizara a finales de mayo la prórroga durante 30 años de la concesión minera a la empresa Tolsa en el entorno de las lagunas y de que la empresa iniciara trabajos de acondicionamiento y apertura de un camino perimetral con maquinaria pesada.

La FRAVM sostiene que esas actuaciones pueden provocar la destrucción de nidos, huevos o pollos y el abandono de puestas de especies como la collalba gris, el escribano triguero, la cogujada común o la curruca cabecinegra, además de afectar a otros animales presentes en el entorno.

Asimismo, advierte de que el ruido, las vibraciones y los movimientos de tierras pueden perjudicar a la colonia de avión zapador asentada en los taludes de la laguna, una especie catalogada como amenazada por la Comunidad de Madrid, así como a aves acuáticas como el somormujo lavanco, el zampullín común, la focha común, la gallineta común o el ánade azulón.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía, la FRAVM solicitó además la adopción de medidas cautelares para paralizar los trabajos mientras se investigan los hechos.

CADENA HUMANA DE FINALES DE JUNIO

La apertura de estas diligencias se produce después de la cadena humana celebrada el pasado 27 de junio, en la que varios miles de personas rodearon la Laguna Grande de Ambroz para protestar contra la autorización concedida a Tolsa y reclamar la protección del espacio natural.

Ante la posibilidad de que la empresa reanude los trabajos, los colectivos vecinales y ecologistas integrados en el Grupo de Trabajo para Salvar las Lagunas y el entorno de Ambroz han activado un dispositivo de vigilancia para alertar de un eventual regreso de la maquinaria y tratar de impedir nuevas actuaciones.

Además de la denuncia ante la Fiscalía y otra presentada ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), la FRAVM ha interpuesto un recurso de alzada ante la Dirección General de Economía e Industria de la Comunidad de Madrid contra la autorización de explotación minera, al considerar que puede comprometer la conservación del complejo lagunar.