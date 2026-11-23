Archivo - Fachada de los juzgados de Plaza de Castilla donde la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha asistido para declarar, a 20 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, María Isabel Martín, ha puesto el foco en el aumento de muertes violentas, especialmente en riñas de varias personas, y los casos de violencia de género y ha señalado que su plantilla actualmente es "insuficiente", por lo que ve necesario contar con más recursos.

Lo ha expresado así este lunes en su comparecencia en la Comisión de Presidencia, Justicia y Administración Local, donde ha intervenido para informar sobre el contenido de la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid de ejercicio de 2025.

Sobre los medios con los que cuenta, ha señalado que a cierre del ejercicio prestaban servicio 384 fiscales, once más que el anterior anterior, además de poner el foco en la "presión de trabajo", ya que cada uno atiende de media a más de 21.000 habitantes y a 1,6 órganos judiciales.

"Todas las jefaturas coinciden en que la plantilla sigue siendo insuficiente. Impide una especialización adecuada en las fiscalías de área y la cobertura de las bajas a través de la bolsa de sustitutos se ha retrasado en ocasiones, con la consiguiente sobrecarga para los titulares. La ampliación de la plantilla fiscal corresponde al Estado y así lo seguiremos reclamando", ha detallado.

En concreto, ha señalado que en 2025 se registraron 35 muertes violentas, 14 más que el año anterior, en las que 20 se usuaron arma blanca, además subrayar el aumento también de violencia sobre la mujer. "Los procedimientos por violencia sobre la mujer crecieron un 12% en el conjunto del territorio y un 22% en la Fiscalía Provincial. Detrás de estas cifras hay vidas, y nuestro compromiso con las víctimas es firme", ha señalado, admeás de referise a los delitos contra la libertad sexual "que han crecido más de un 7%".

Sobre los datos positivos se ha referido al descenso en los delitos contra el patrimonio, en un 7%, y contra la seguridad vial, en un 15%. A ello ha añadido que la jurisdicción de menores merece "una reflexión especial" ya que hay un aumento en los que tienen expedientes abiertos o presentan conductas disociales.

Por último, y sobre los compromisos al frente de organismo, la fiscal superior de Madrid ha subrayado el trabajo que se está realizando en el expediente digital, la gestión documental --ya que las fiscalías tienen en custodia externa más de 33.000 contenedores de documentación-- e impulsará un plan de racionalización documental, además de señalar la importancia de promover la unidad de criterio para que fiscales y funcionarios "actúen con los mismo criterios en todas las sedes".

VOX ALERTA DE "INSEGURIDAD" Y PSOE ALUDE A "DISPERSIÓN" DE SEDES

Desde Vox, la diputada Ana Velasco ha defendido que los madrileños tienen una percepción mayor de "inseguridad cada vez mayor" y cree que es fundamental saber "la nacionalidad de las personas que cometen los delitos" para analizar la realidad criminal, identificar patrones y diseñar medidas de prevención y actuación.

En concreto, ha puesto el foco en la actuación de las bandas juveniles ya que "más del 65% de los procedimientos abiertos están relacionados con esos grupos violentos juveniles" y ha subrayado que aunque Madrid tiene indicadores positivos en determinados ámbitos, no dejan de crecer otros que "son graves".

La diputada de PSOE Tatiana Jiménez Liébana ha señalado que las sedes judiciales sí son competencia de la Comunidad y los datos son "demoledores" porque la dispersión de sedes "dificulta el trabajo y la racionalización de recursos".

"La memoria califica también de inexcusable la construcción de la Ciudad de la Justicia, un proyecto que el Gobierno regional lleva anunciando en más de 20 años y gastando millones de euros de los madrileños sin que todavía se haya hecho realidad", ha valorado.

VIOLENCIA MACHISTA Y PULSERAS ANTIMALTRATO

De su lado, el diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca ha puesto el foco en la subida de más de un 12,9% de la violencia machista, algo que ha tildado de "terriblemente grave", además de señalar que en la Comunidad se conceden "el 44,5% de las medidas de protección que se solicitan, mientras que en España es del 68%".

También, ha puntualizado que "se incrementan mucho los delitos de odio", algo que debería preocupar "a todos los que están en contra del odio", además de apuntar a la "falta de medios".

Desde el PP, José Virgilio ha señalado que "algo está fallando" en la lucha contra la violencia de género y ha subrayado el papel "fundamental" de la Fiscalía "denunciando la calidad y la eficacia" de las pulsera antimaltrato.

Además, ha subrayado que es necesario "un cambio radical" en las instituciones en beneficio del Estado de Derecho "con más independencia en las decisiones y más seguridad jurídica para todos" ya que el Poder Judicial debe ser "un poder independientes del Estado y jueces y fiscales deben poder ejercer su posición en total libertad". "Confiamos que, aunque a este Gobierno no le quede nada de respeto por las instituciones, no aproveche en este periodo de gobierno provisional para amnistías o indultos", ha puntualizado.