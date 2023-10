La Fiscalía de Medio Ambiente abre diligencias contra el Ayuntamiento por el cantón en el parque forestal de Vicálvaro

Reclaman "alternativas que eviten esa aberración de desertizar parte del parque forestal"



MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid ha abierto diligencias de investigación contra el Ayuntamiento por el cantón de limpieza en el parque forestal de Vicálvaro a instancias de la plataforma ciudadana.

Las diligencias se abren ante una denuncia presentada por presunto delito contra la ordenación del territorio, recoge el escrito, consultado por Europa Press, fechado el pasado 16 de octubre.

La plataforma vecinal ha recordado en un comunicado que presentaron la denuncia el pasado 15 de septiembre "tras ver que entraban excavadoras en el parque forestal y comenzaban a arrancar árboles", todo ello "sin ningún tipo de cartel informativo y sin que el Ayuntamiento respondiera a las consultas hechas por registro".

La vecinal reclama la paralización de las obras de forma inmediata para que se proceda a la investigación de un posible delito medioambiental. También piden que se mida el impacto ambiental antes de continuar con cualquier obra.

La plataforma pide a la Fiscalía que investigue "si los motivos que llevan a realizar esas obras son suficientes para frontalmente en contra de la Agenda 2030 o si hay alternativas que eviten esa aberración de desertizar parte del parque forestal" y más cuando "justamente al lado, en el polígono que se encuentra a cien metros, el Ayuntamiento está construyendo desde enero un cantón adicional de más de 6.000 metros", concretamente en el número 51 de la calle Santeras, que "sí cuenta con cartel informativo".

Los vecinos no muestran ninguna oposición a este último porque es la "ubicación idónea" tanto para ellos como para los trabajadores. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, pedía ayer "responsabilidad" a la oposición porque los cantones de limpieza "no son estercoleros", además de afear, especialmente a la izquierda, "no decir ni pío" sobre alternativas de ubicación.

En todo caso, el 'popular' entiende las "legítimas protestas", lógicas "si a uno le dicen que le van a poner un estercolero frente a su casa", algo que no es más que "irresponsabilidad" de la oposición. "No son estercoleros porque no va a haber tratamiento de residuos", ha insistido.