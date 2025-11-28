Fiscalía pide hasta siete años de prisión por una estafa en la venta de guantes durante la pandemia

Archivo - Uno de los modelos de mascarillas con válvula que hay en el mercado, en Madrid (España), a 17 de noviembre de 2020. - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita penas de hasta siete años de prisión para dos acusados por una presunta estafa cometida en mayo de 2020, en plena crisis sanitaria por la Covid-19.

En su escrito de acusación, el fiscal considera los hechos constitutivos de un delito de estafa previsto en los artículos 248 y 250 del Código Penal, y atribuye a ambos acusados la responsabilidad en calidad de coautores.

Para uno de los procesados, se contempla la atenuante de reparación del daño, mientras que para otro se aplica la agravante de reincidencia, dado que cuenta con una condena previa por estafa.

En materia económica, el Ministerio Público reclama que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a LMR Sales and Research SL con 86.063 euros, correspondientes al dinero no devuelto, más los intereses legales.

Según recoge la acusación, la falta de suministros sanitarios durante los primeros meses de la pandemia llevó a la empresa Prevención Cadena del Frío y Protección SL a encargar la compra de 500.000 guantes de nitrilo a través de M. S. M. Á., administrador de la mercantil LMR Sales and Research SL.

Este último contactó con el acusado A. R., quien -en presunto acuerdo con A. A.- habría propuesto realizar la operación mediante la sociedad Imovitech World SL, administrada por A. A.

El fiscal sostiene que ambos acusados actuaron con la intención inicial de no suministrar el material, pese a aparentar lo contrario. El 11 de mayo de 2020 se formalizó la compra de 10.000 cajas de guantes, por un importe total de 127.050 euros, que fueron abonados en dos transferencias a la cuenta de Imovitech World SL. Sin embargo, según la acusación, los guantes nunca fueron entregados.

Tras múltiples reclamaciones, la empresa vendedora devolvió 41.000 euros el 1 de junio de 2020, sin que posteriormente se reintegrara el resto del dinero ni se ofreciera explicación alguna.