La Fiscalía solicita imputar a los menores condenados por la muerte de Isaac por falso testimonio

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid ha solicitado en el juicio que se celebra por el crimen de Isaac López, asesinado en julio de 2021 en un túnel del barrio de Pacífico, imputar un delito de falso testimonio a los tres menores condenados por la muerte del joven de 18 años.

El juicio contra David Bárcena, el único adulto juzgado por el asesinato, se ha retomado este jueves con la comparecencia de los tres jóvenes condenados con sentencia firme a seis y tres años de internamiento al participar en lo ocurrido sobre las nueve de la noche del 14 de julio de 2021.

La condena impuesta fue fruto de un acuerdo entre la Fiscalía de Menores y las partes del procedimiento en el que los chicos reconocieron su participación en el crimen y pertenecer a la banda latina de los Dominican Don't Play (DDP).

En las comparecencias, la fiscal ha solicitado a la Sala deducir testimonio al considerar que los menores habrían mentido al negar integrar la organización criminal a pesar de que en su día lo reconocieron para beneficiarse de una reducción de pena.

Este delito de falso testimonio consiste en que la persona que es testigo falta a la verdad en su testimonio en una causa judicial y, en este caso, en el juicio.

"No me acuerdo de nada", "no lo sé" han respondido los tres testigos a preguntas de la fiscal cuando sí respondían a las preguntas formuladas por el letrado de la defensa.

Los testigos han refrendado a preguntas del letrado Álvaro Rojo la declaración de Bárcena al manifestar que se encontraron a la víctima casualmente cuando estaban dando una vuelta por Madrid, negando que le buscaran por pensar que integraba los trinitarios.

Además, mantienen que el chico sacó un cuchillo, les amenazó e increpó al acusado con la frase "me cago en tus muertos". Los menores niegan haber acudido el 15 de julio, un día después del asesinato, a una tienda junto a David para comprar unos machetes a pesar de que fueron identificados por agentes de la Policía Nacional.

Tampoco recuerdan si pertenecían, junto a David, a varios grupos de WhatsApp en el que se repartían las actividades del coro de Embajadores de los DDP y exigían cuotas a sus miembros.

Los testigos reforzaron ayer la tesis de las acusaciones, que sostienen que los agresores le persiguieron por la calle de Méndez Álvaro y al tratar éste de saltar una valla ya en el interior del túnel para huir, se desplomó y fue atacado con navajas. Murió de inmediato.

En la sesión de este jueves, comparecerán los agentes de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional encargados de investigar la actividad de las bandas latinas en la región, así como los agentes de la Policía Científica que analizaron los restos de ADN en la ropa y en las navajas halladas en un parque próximo al lugar de los hechos.

PRISIÓN PERMANENTE

Las acusaciones que representan a la Fiscalía, a la familia y a CERMI solicitan una condena a prisión permanente revisable. La defensa califica el crimen de homicidio y pide que se aprecien las atenuantes de confesión tardía, reparación del daño, adicción a las sustancias y arrebato.

Los investigadores del Grupo VI de Homicidios de la Policía Nacional resolvieron el crimen meses después gracias a los datos que aportaron los patinetes que alquilaron esa tarde los autores, las grabaciones de las cámaras de seguridad y la información que dio el posicionamiento del teléfono de David Bárcena.

La Policía sostiene que David Bárcena y los otros agresores pertenecían entonces al coro de Embajadores de los DDP al haber sido identificados en muchas agresiones e incidentes vinculadas con bandas juveniles.

El acusado se grabó en los momentos previos y posteriores al crimen y colgó los vídeos rapeando en los que se hacía alusión al asesinato en redes sociales.