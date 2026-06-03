Flores de ramos de novia, bañadas con glicerina para conservarlas, dan vida a letras gigantes con el nombre de León XIV - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Flores propias de los ramos de novia, como las menudas y blanquecinas paniculatas o las limonium blancas y amarillas, bañadas con una capa de glicerina para evitar que el agua de los pétalos se evaporen y puedan vivir más tiempo, dan vida a las letras gigantes con el nombre del Papa León XIV que han tomado trece emplazamientos icónicos de Madrid esperando la visita del Pontífice.

Una de estas composiciones está en los Jardines de Sabatini, desde donde el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha detallado la gratuidad en EMT Madrid y bicimad del 3 al 9 de junio, coincidiendo con la visita papal y sus preparativos.

El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento continúa ornamentando la ciudad a la espera de la llegada de Robert Prevost no sólo con la plantación de unas 100.000 flores blancas y amarillas, los colores del Vaticano, sino también con grandes letreros florales en los que se pueden leer 'León XIV', repartidos en lugares emblemáticos de la ciudad como los Jardines de Sabatini, Plaza de España o la plaza de San Juan de la Cruz.

El subdirector general de Parques y Riveros del Consistorio de Madrid, Antonio Morcillo, ha explicado a la prensa que estos grandes letreros son "el complemento perfecto al esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento, engalanando y adornando todas las zonas verdes con 100.000 flores blancas y amarillas".

En algunos emplazamientos, la flor está preservada, es decir, es flor natural a la que se le somete a un proceso de preservación para que pueda durar más tiempo y sin deteriorarse. En cualquier caso, la preservación de la flor permite "que no se deteriore, a pesar del calor intenso que está sufriendo Madrid estos días".

Los servicios municipales fueron informados de la visita del Papa a finales de febrero, es decir, en "un periodo de tiempo bastante corto", ha descrito Morcillo, que ha explicado que "la planta que se utiliza en la ciudad en condiciones ordinarias se encarga con muchos meses de antelación, cuatro o cinco meses".

"El esfuerzo ha sido importante, ha habido que visitar a proveedores, distribuidores y luego todo este tipo de composiciones con las letras son prácticamente todo de trabajo manual y artesano", ha descrito el subdirector.