Florida Town regresa este sábado al Autocine Madrid con una edición inspirada en Las Vegas

Florida Town - FLORIDA PARK

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Florida Park presenta la segunda edición de Florida Town, que se celebrará este sábado,d e 16 a 00 horas, en el Autocine Madrid bajo el nombre de 'Las Vegas Edition', con una propuesta que transforma el recinto en una ciudad efímera inspirada en el imaginario de Las Vegas y Route 66.

Según ha detallado la organización en una nota de prensa, esta nueva edición ha supuesto una evolución del formato estrenado en febrero, que alcanzó el 'sold out' y reunió a más de 5.000 asistentes, "con un aumento de la producción, el storytelling y la dimensión inmersiva del evento".

La cita contará con la colaboración de Radisson RED Hoteles y se ha concebido como "un universo propio en el que conviven escenografía, música, gastronomía y espectáculo", con el objetivo de que el público "deje la ciudad atrás" durante unas horas en un entorno inspirado en casinos americanos, moteles de carretera y referencias culturales como neones, cartelería vintage o 'wedding chapels'.

La organización ha explicado que el crecimiento de Florida Town no solo es de escala, sino también creativo, con un refuerzo de la iluminación, la señalética y los espacios tematizados, además de zonas diferenciadas, activaciones integradas y un diseño que permite la aparición constante de escenas en vivo y "momentos sorpresa" en distintos puntos del recinto.

En el apartado musical, el evento ha mantenido su carácter híbrido con una propuesta concebida como un 'show' continuo que combina música comercial y electrónica, con cambios de ritmo y 'live moments' durante toda la jornada. Asimismo, el cartel de artistas volverá a ser secreto, como en la primera edición, en la que participaron Lala Love You, Juan Magán, Omar Montes y Coti, entre otros.

La organización ha destacado también el papel central de los personajes, como 'dealers' y figuras inspiradas en el universo casino, que interactuarán con el público generando situaciones espontáneas, así como una oferta gastronómica integrada en la experiencia con propuestas alineadas con el imaginario americano.