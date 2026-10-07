La FMM aprueba una petición para bonificar tarifas de centros deportivos municipales a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Junta de Gobierno de la FMM - FMM

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Municipios de Madrid (FMM) ha aprobado este miércoles una iniciativa del Consejo Superior de Deportes que insta a los ayuntamientos a bonificar las tarifas de los centros deportivos municipales para todos los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que necesitan la actividad deportiva.

Según ha informado la Federación en un comunicado, en la Junta de Gobierno se han aprobado tres resoluciones y cuatro manifiestos, además del protocolo de colaboración que da luz verde al plan 'Mayores por Madrid'. Además, la presidenta de la FMM, Judith Piquet, ha dado cuenta de la actividad de la organización.

Las resoluciones sobre la bonificación de centros deportivos y de apoyo a las medidas de reconstrucción de la Sierra Oeste que ha fomentado la Comunidad de Madrid por el grave incendio del verano han salido adelante solo con los votos del grupo 'popular'.

Por su parte, ha sido aprobada por unanimidad la relativa a la implantación de un plan estratégico de capacitación para el personal de las mancomunidades de la región.

MANIFIESTOS POR LA DISCAPACIDAD Y LAS MUJERES

Por otro lado, se han aprobado los cuatro manifiestos presentados, solo con el voto a favor de los representates del PP, relativos al Día de la Discapacidad, el Día contra la Violencia de Género, el Día del Mayor y de reconocimiento a la labor de voluntariado que se realiza en los centros de mayores de toda la región.

Además, se ha aprobado el protocolo firmado el pasado mes de septiembre en Pelayos de la Presa con las consejerías de Servicios Sociales y de Cultura de la Comunidad de Madrid, que da el pistoletazo de salida para poder dar forma a uno de los proyectos que dará la oportunidad a los mayores de los pueblos de menos de 5.000 habitantes de la región de conocer enclaves de la región como Alcalá de Henares, Aranjuez o el propio Pelayos de la presa.

El grupo 'popular' ha manifestado "su decepción" ante lo que consideran un "no" que se corresponde únicamente "a fobias internas y un rechazo sistemático a cualquier propuesta que nazca del seno de la FMM y sus comisiones", a lo que Piquet ha añadido que el compromiso de la FMM es "con los vecinos, no con los partidos". Por su parte, desde el PSOE acusan a la FMM de "imponer una línea ideológica y política".