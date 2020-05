FMM pide más agilidad en el pago del PIR y afea a Comunidad no contar con ayuntamientos sobre cambios en Ley del Suelo

Pérez reclama que sea más contundente a la hora de pedir al Gobierno central el que ayuntamientos destinen su superávit a paliar efectos del Covid

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Guillermo Hita, ha reclamado más agilidad en el pago del Plan de Inversiones Regional (PIR) y ha reprochado que la tramitación de la Ley del Suelo debería haber tenido más diálogo con los consistorios.

Así lo ha indicado durante la reunión telemática que ha mantenido con el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, quien a su vez le ha reclamado que sea más "contundente" a la hora de defender a los 179 municipios de la región y reclamar al Gobierno central que se permita a los ayuntamientos destinar su superávit a la atención de las secuelas del coronavirus.

Según han señalado a Europa Press fuentes de la FMM, Hita ha reprochado al consejero la tramitación de la modificación de la Ley de Suelo "en competencia que son municipales sin haber siquiera contactado con los ayuntamientos".

Esta afirmación ha tenido su réplica por parte de Pérez, según han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería, al ofrecerse para acompañarle si fuera necesario a una reunión con la titular de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, para trasladarle las cuestiones que consideren pertinente.

Además, el consejero ha indicado que ya trasladó a su compañera la postura de la FMM respeto a esta modificación de la Ley del Suelo y que en Medio Ambiente estudiarán las alegaciones que presente la FMM.

No obstante, Pérez ha ahondado que es un cambio "muy específico" de esta normativa y que cuando se aborde la reforma general se contará con la federación, como ya se hizo en el intento de modificación de la legislatura pasada "a pesar de que la FMM abandonó entonces las mesas política y técnica que se crearon para aquella reforma".

En el transcurso de la reunión ambos han abordado el decreto que acometerá la Consejería de Vivienda y Administración Local para aprobar la liquidación del PIR, un aspecto en el que el presidente de la FMM ha demandado que los importes que contempla este plan para gasto corriente, el 25 por ciento, "lleguen cuanto antes".

Para el representante de la FMM, la Consejería propone que lleguen en dos fases, en septiembre y principios de 2021, algo que para Hita sería "tarde" para muchos consistorios.

También le he pedido que se amplíen los plazos que contempla el decreto de liquidación, pues aprecia que sólo da un mes desde su aprobación para licitar las obras, plazo que es "completamente insuficiente".

Además, a juicio del presidente de la FMM, "deja fuera" de los proyectos que se ejecutan los que no hayan tenido la resolución del alta por parte de la Consejería, cosa que es "su responsabilidad". Es decir, para Hita "podría haber proyectos que quedaran fuera de la liquidación debido a que la Consejería no hubiera completado el expediente administrativo", por lo que la federación presentará alegaciones en ese sentido.

Mientras, Pérez le ha pedido que remita cuanto antes las alegaciones para agilizar los trámites del gasto corriente del PIR y pagar "lo antes posible", algo que no ha sucedido a día de hoy.

Por otro lado, ha negado que se dé un mes desde la publicación del decreto, que se prevé tener en junio, para licitar las obras y ha apuntado que los ayuntamientos han tenido más de cuatro años para pedir sus actuaciones y la Comunidad dispone de seis meses para que contesten los técnicos de la Dirección General de Administración local a sus peticiones.

Así, ha relatado que "muchos proyectos" no tienen tramitado su alta porque se les han requerido modificaciones al "no estar bien ejecutados" y con ayuntamientos que aún no han contestado. En lo que depende de la Consejería, asegura que se están atendiendo "absolutamente a todos" los consistorios.

Por su parte, Hita ha planteado al consejero que he pedido en "innumerables ocasiones" que el Gobierno Central deje a los ayuntamientos gastar el cien por cien del superávit en atención al Covid-19, puesto que Pérez sostiene que "nunca" le ha escuchado pedirlo.