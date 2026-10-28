La FMM se suma al minuto de silencio convocado por la FEMP en los ayuntamiento

Accidente ferroviario en Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Municipios de Madrid (FMM) se ha sumado a la convocatoria de un minuto de silencio en las plazas de los ayuntamientos tras el accidente ferroviario registrado este miércoles en las inmediaciones de Urda (Toledo).

En un comunicado, la federación madrileña ha trasladado todo su cariño y apoyo a las familias y allegados de las víctimas y ha rendido homenaje a quienes han perdido la vida en la tragedia.

La FEMP ha convocado un minuto de silencio este miércoles a las 20.00 horas en la puerta de todos los ayuntamientos tras el accidente ferroviario entre un tren de Renfe y otro de Iryo se ha producido en la mañana de este miércoles en la provincia de Toledo y por el momento se desconocen las cifras oficiales de fallecidos y de heridos.