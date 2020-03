Franco responde a Ayuso que desde su "lealtad institucional" no hará "la vista gorda" ante problemas de los madrileños

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha respondido este viernes a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que desde "su colaboración y lealtad institucional" no va hacer "la vista gorda" ante temas y problemas de los madrileños que considera que deben ser solucionados.

"Mi labor como delegado es intentar solucionar problemas y no crearlos. Desde el primer día he dicho que mi colaboración y mi lealtad institucional iba a estar por encima de la vida partidaria. Lo que no puede pensar la presidenta de la Comunidad es que yo voy a hacer la vista gorda ante temas que considero que deben ser solucionados", ha dicho tras reunirse esta mañana con la Federación de Municipios de Madrid (FMM).

Según ha explicado Franco, el delegado de Gobierno tiene que velar por "el estado de bienestar en su conjunto, por mejorar la vida de los ciudadanos de Madrid" y una de sus funciones es "intentar que aquellas actuaciones que él considera que no son las adecuadas para mejorar la vida de los ciudadanos, lo ponga de manifiesto".

"No estoy yendo ni contra la presidenta de la Comunidad, ni muchísimo menos, ni contra nadie en particular. Quiero lealtad institucional, yo la ofrezco, y quiero que sea recibida así por la presidenta regional. Se trata de mejorar la vida de las personas y para eso están implicadas todas las administraciones. Lo que no va a hacer nunca el delegado de Gobierno es hacer dejación de funciones", ha reiterado.

José Manuel Franco ha respondido así a las declaraciones efectuadas ayer en el Pleno de la Asamblea de Madrid por Díaz Ayuso, quien dijo al portavoz socialista, Ángel Gabilondo, que pida al delegado del Gobierno "que cumpla su trabajo y no es ser el líder de la oposición en Madrid arremetiendo contra la presidenta del mismo Gobierno autonómico, cosa que no ocurre en ninguna otra comunidad autónoma de España".