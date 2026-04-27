FRAVM reclama a Ayuntamiento denegar la licencia del Mad Cool por no prever aparcamiento para 57.000 asistentes diarios

Archivo - Ambiente en el recinto Iberdrola Music, ubicación del festival Mad Cool 2025, a 10 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid la denegación de la licencia del festival Mad Cool 2026, previsto del 8 al 12 de julio, al considerar que el proyecto no garantiza condiciones adecuadas de movilidad, al no prever, según indica, de aparcamiento propio para los más de 57.000 asistentes diarios previstos en el Iberdrola Music de Villaverde.

"¿Cómo es posible que un festival que prevé acoger diariamente más de 57.000 asistentes carezca de un espacio propio de aparcamiento?", pregunta la entidad vecinal en un comunicado, en el que anuncian presentación de alegaciones al plan de movilidad.

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, la FRAVM afirma que resulta "difícilmente concebible" que un evento que prevé acoger diariamente a más de 50.000 asistentes "carezca de cualquier dotación propia de estacionamiento".

Según subraya, el propio plan de movilidad reconoce "la inexistencia de plazas de aparcamiento específicas para el público asistente", lo que implica "trasladar de facto la totalidad de la demanda al viario público y a los entornos residenciales y periurbanos".

A juicio de la FRAVM, esta situación supone "una externalización completa del impacto sobre el espacio público y los municipios colindantes", algo que considera "incompatible con los principios de planificación racional, prevención de impactos y distribución equilibrada de cargas".

La federación señala además que esta carencia contrasta "de forma evidente" con otras infraestructuras como el estadio Metropolitano, con 3.013 plazas para unos 70.000 espectadores, o la Ciudad del Rock de Arganda del Rey, con unas 6.000 plazas para aforos de hasta 96.000 personas.

REDUCCIÓN DE VEHÍCULO PRIVADO Y 5 DÍAS PARA ALEGACIONES

Asimismo, la FRAVM cuestiona las previsiones del plan de movilidad diseñado por el Ayuntamiento de Madrid, que estima que solo el 20,20% de los asistentes acudirá en vehículo privado frente al 40% contemplado en planes previos. "Una reducción tan intensa del peso modal del coche no aparece suficientemente justificada", señala.

En paralelo, la FRAVM critica el plazo de información pública fijado por el Consistorio, de solo cinco días, que considera "manifiestamente insuficiente para un expediente de la complejidad técnica descrita", con aspectos urbanísticos, ambientales, acústicos, de seguridad y de movilidad.

"Un trámite de esa naturaleza, reducido a cinco días, vacía de contenido la participación de las personas y entidades afectadas y convierte la audiencia pública en una formalidad aparente", sostiene la federación.

En este sentido, solicita la retroacción del procedimiento y la apertura de un nuevo plazo que permita una participación "real y efectiva" de vecinos, asociaciones y administraciones afectadas, al entender que el actual trámite vacía de contenido el derecho de audiencia.

PROMOTOR DEL FESTIVAL

La tercera alegación presentada por la FRAVM se refiere a la idoneidad del promotor del festival. La entidad reclama al Ayuntamiento que ejerza un "control reforzado".

La FRAVM incide en que la empresa organizadora fue objeto de expedientes sancionadores por superaciones de ruido y que existen mediciones posteriores que "habrían vuelto a evidenciar superaciones significativas de los niveles acústicos permitidos", lo que, a su juicio, revela "indicios serios y persistentes de insuficiencia en la gestión del impacto acústico".

Por ello, sostiene que la autorización "no puede otorgarse válidamente sin una motivación reforzada" que garantice el cumplimiento de la normativa ambiental y la protección de los derechos vecinales.

LA FRAVM RECHAZA SU CELEBRACIÓN EN EL IBERDROLA MUSIC

El Mad Cool 2026 está previsto del 8 al 12 de julio, con cinco jornadas consecutivas, horarios que se prolongan hasta las 02.00 horas en varias noches y desalojos que podrían extenderse hasta las 03.00 horas.

El Iberdrola Music de la capital ha generado varios choques entre el Ayuntamiento de Madrid y el de Getafe, municipio con el que linda el espacio, a cuenta de la celebración de festivales como el Mad Cool.

En este sentido, la federación también reitera su rechazo al actual emplazamiento del evento, en el Iberdrola Music de Villaverde, y defiende que "existen en la Comunidad de Madrid espacios más adecuados para la celebración de espectáculos de esta magnitud", con mejores condiciones de accesibilidad, movilidad y menor afección acústica a zonas residenciales próximas, como Getafe.