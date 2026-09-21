El frontón Beti Jai volverá a acoger una nueva exhibición de pelota vasca los días 3 y 4 de octubre

Archivo - Frontón Beti Jai - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El frontón Beti Jai volverá a acoger los días 3 y 4 de octubre una nueva exhibición de pelota vasca, organizada por el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con la Federación Madrileña de Pelota, que incluirá ocho partidos de pelota mano y frontenis.

Los encuentros reunirán mayoritariamente a jugadores procedentes de la Comunidad de Madrid y se disputarán en las modalidades de frontón de 36 y 30 metros, dos de las especialidades que puede albergar actualmente este recinto histórico, recoge el Consistorio en un comunicado.

La programación se desarrollará durante ambas jornadas en sesiones de mañana y tarde, a las 10.30, 12, 17 y 18.30 horas. Las entradas serán gratuitas y podrán reservarse desde las 10 horas de este martes a través de la página web de reservas del Beti Jai, hasta completar el aforo previsto.

La pelota vasca nació a mediados del siglo XVIII y transformó la vida social de numerosos pueblos y ciudades españolas, al convertir los frontones en espacios de convivencia y actividad popular. El Beti Jai constituye uno de los mejores ejemplos de este legado histórico y deportivo.

Declarado Bien de Interés Cultural, el recinto conserva la memoria de la afición a la pelota vasca que marcó la vida de Madrid a finales del siglo XIX. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Madrid busca recuperar y difundir los usos históricos de este espacio y acercar esta tradición deportiva a madrileños y visitantes.

El frontón Beti Jai está situado en el número 7 de la calle Marqués de Riscal y es accesible a través de las líneas 4 --Alonso Martínez o Colón--, 5 --Rubén Darío-- y 10 --Alonso Martínez-- de Metro, así como mediante las líneas de autobús 1, 3, 5, 7, 9, 14, 19, 27, 40, 45, 51, 74, 147 y 150. La organización ha recomendado a los asistentes acudir al recinto con al menos 30 minutos de antelación respecto al inicio de cada sesión.