'La función que sale mal' vuelve a Madrid en su octava temporada con su cóctel de humor absurdo, misterio y accidentes

Cartel de 'La función que sale mal' - TEATRO AMAYA

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

'La función que sale mal' comenzará este miércoles su octava temporada en el Teatro Amaya de Madrid, coincidiendo con la representación número 1.500 de una comedia que ya ha sido vista por más de 570.000 espectadores en España.

La producción vuelve a llevar a escena a una peculiar y catastrófica compañía 'amateur' de teatro durante el estreno de una obra de misterio en la que todo lo que puede salir mal acaba fallando.

El espectáculo combina el humor absurdo y la comedia con elementos propios del suspense clásico. Decorados que se desploman, actores propensos a los accidentes, fallos técnicos inexplicables y un cadáver que se resiste a permanecer inmóvil forman parte de una función en la que los intérpretes deben actuar "terriblemente mal".

El reparto de esta nueva temporada está encabezado por Héctor Carballo, en el papel de Chris; Víctor de las Heras, como Robert; Alfredo Sánchez, como Dennis; Rubén Casteiva, como Max; Aránzazu Zárate, como Annie; Mai Martín, como Sandra; Pablo Sevilla, como Jonathan, y Guillermo Sanjuán, como Trevor.

La compañía cuenta además con Luciana De Nicola como swing femenina y con Pablo Vélez y Alejandro Franconetti como swings masculinos, encargados de respaldar una puesta en escena marcada por la coordinación de caídas, golpes, errores y accidentes.

MÁS DE OCHO MILLONES DE ESPECTADORES EN TODO EL MUNDO

Escrita por Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields, 'La función que sale mal' se estrenó en Londres en 2012 y ha sido representada desde entonces en más de 30 países, con más de ocho millones de espectadores.

La obra, ganadora del Premio Olivier a la mejor comedia, alcanzó posteriormente Broadway y su éxito dio lugar a la serie televisiva de la BBC 'The Goes Wrong Show', emitida durante dos temporadas.

La versión española está dirigida por Sean Turner, con David Ottone como director asociado, Víctor Conde como director residente y Zenón Recalde como responsable de la adaptación. La escenografía es obra de Nigel Hook, mientras que Ric Mountjoy firma la iluminación, Roberto Surace el vestuario y Andy Johnson el diseño de sonido.