La Fundación 'la Caixa' destina 4,5 millones a 152 proyectos de entidades sociales de la Comunidad - FUNDACIÓN LA CAIXA

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación 'la Caixa' ha seleccionado 152 proyectos de entidades sociales en la Comunidad de Madrid a los que destinará más de 4,5 millones de euros para atender a más de 39.000 personas en situación de vulnerabilidad.

El objetivo de esta convocatoria es promover la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida, así como de contribuir a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, equitativa y solidaria, ha detallado la fundación en un comunicado.

La mayoría de los proyectos se sitúan en siete líneas de actuación: inserción sociolaboral, acceso a recursos residenciales temporales, convivencia intercultural, promoción de hábitos saludables y gestión emocional, prevención de las violencias y las adicciones, cultura como herramienta para la inclusión social, e inclusión digital.

Una de las novedades de esta nueva edición de las convocatorias es el aumento del importe inicial que van a recibir las entidades con la firma del convenio, que pasa del 80% al 90% del importe de la ayuda concedida.

"Nuestro compromiso con las personas que atraviesan dificultades y que están en situación de vulnerabilidad es firme y sostenido en el tiempo. Estamos a su lado desplegando programas propios y también con el programa de Convocatorias, que apoya de manera ininterrumpida desde hace más de 25 años cerca de 1.400 proyectos de entidades sociales de todas las comunidades autónomas", ha subrayado el subdirector general de Social de la Fundación "la Caixa", Marc Simón.

En la presentación de la resolución de la Convocatoria de Proyectos Sociales Comunidad de Madrid, que ha tenido lugar en el auditorio de CaixaForum Madrid, Simón ha destacado que estas entidades "conocen de cerca la realidad, se adaptan continuamente a un contexto donde los cambios se producen con mucha rapidez y dan respuesta a necesidades específicas de los territorios en los que actúan".

IMPACTO EN EL TERRITORIO

En el acto han intervenido representantes de cuatro entidades sociales madrileñas cuyos proyectos han sido seleccionados en la convocatoria, como Solidarios para el Desarrollo, con la iniciativa Rompiendo la Soledad en las personas mayores, con la que acompañará y creará nuevas redes comunitarias intergeneracionales; y la Asociación Talismán, que impulsa el proyecto Talismán Green Project:25-26 Observatorio Verde en San Martín de Valdeiglesias y fomentará la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad intelectual.

Asimismo, han participado la Asociación Amar Dragoste, responsable del proyecto Casas Refugio: Recursos residenciales de atención integral a mujeres víctimas de trata en Getafe, y la Fundación Soñar Despierto, que desarrollará el proyecto Atención social y educativa a la infancia y adolescencia en riesgo de exclusión en la Comunidad de Madrid.

A la convocatoria se han presentado 605 iniciativas de entidades muy diversas, tanto por su tamaño como por el número de trabajadores o por el presupuesto de cada una de ellas. Entre estas se han seleccionado 152 iniciativas en la Comunidad de Madrid.

Estos proyectos, que permitirán atender a más de 39.000 personas en situación de vulnerabilidad, se llevarán a cabo de la mano de 961 profesionales y 3.609 personas voluntarias. Del total de proyectos seleccionados; el 60,5% está dirigido a actuar contra la pobreza y a fomentar la inclusión social; el 35,5% se dirige a personas con discapacidad, trastorno mental o enfermedad, y el 4% restante, a personas mayores.

En concreto, los proyectos están distribuidos entre 30 localidades de la región: Madrid (108) Alcalá de Henares (4) Leganés, Parla (3 por localidad) Alcobendas, Alcorcón, Collado de Villalba, Coslada, Fuenlabrada, Galapagar, Móstoles, Pozuelo de Alarcón (2 por localidad) Aranjuez, Arganda del Rey, Canencia, Casarrubuelos, Cercedilla, Ciempozuelos, Cobeña, Fresnedillas de la Oliva, Getafe, Griñón, Las Rozas, Rivas-Vaciamadrid, San Martín de la Vega, San Martín de Valdeiglesias, Torrejón de Ardoz, Torrelaguna, Tres Cantos, Valdemoro (1 por localidad).

Además de los 152 proyectos de entidades sociales de la convocatoria de 2025, la Fundación 'la Caixa' sigue acompañando los proyectos seleccionados en la convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural, uno de ellos en San Martín de Valdeiglesias.

Los proyectos de esta convocatoria tienen un periodo de ejecución de tres años y su objetivo es abordar el reto demográfico para frenar la despoblación, impulsando el emprendimiento, el empleo, la salud, la cohesión social, el arraigo de nuevos pobladores y la dinamización comunitaria en zonas rurales.

UN PROGRAMA CON MÁS DE 25 AÑOS DE HISTORIA

Entre 1999 y 2025, las convocatorias han impulsado 3.039 proyectos en la Comunidad de Madrid a través de los cuales se ha atendido a 2 millones de personas, con una aportación acumulada de cerca de 70 millones de euros.

En el conjunto de España, entre 1999 y 2024, las convocatorias han impulsado más de 23.500 proyectos, a través de los cuales se ha atendido alrededor de 10 millones de personas, con un presupuesto global que sobrepasa los 500 millones de euros.