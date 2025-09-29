La Fundación 'la Caixa' une ópera y cine en un ciclo guiado por el periodista Marcel Gorgori en CaixaForum Madrid

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación 'la Caixa' presenta en CaixaForum Madrid el ciclo 'Ópera y cine: amistades peligrosas', con el que analizará cómo el séptimo arte ha versionado, reinterpretado y popularizado óperas y compositores emblemáticos de la mano del periodista y comunicador Marcel Gorgori.

Así lo ha trasladado la Fundación en un comunicado, en el que ha destacado que la propuesta se inaugurará este miércoles, coincidiendo con el Día Europeo de la Música, con la conferencia 'El mito de Carmen: ¿buena o malvada?', inspirada en la película 'Carmen' de Vicente Aranda, basada a su vez en la obra de Mérimée.

La sesión propone un análisis complementario que permitirá descubrir matices ausentes en la versión operística de Bizet y comprender mejor la complejidad emocional de sus protagonistas.

La segunda cita llegará el 8 de octubre con 'W.A. Mozart: ¿vida de cine o vida real', una propuesta que, a través de la célebre película 'Amadeus' de Milos Forman, examinará los mitos y verdades que rodean la vida del compositor salzburgués. Desde su relación con Salieri hasta la influencia paterna, Gorgori contrastará ficción y realidad e invitará a redescubrir las óperas más representativas de Mozart.

El 15 de octubre será el turno de 'La traviata y Pretty Woman: paralelismos argumentales y escénicos', conferencia que explorará los puntos en común entre la ópera de Giuseppe Verdi y la popular película protagonizada por Julia Roberts. Tal y como ha destacado 'la Caixa', a pesar de estar separadas por más de un siglo, ambas obras comparten estructuras narrativas, escenas y motivos dramáticos.

El ciclo concluirá el 22 de octubre con 'Presencia estelar de la ópera en el cine', una sesión que pondrá en valor la relevancia del género operístico en la historia del séptimo arte. A través del análisis de escenas emblemáticas, se mostrará cómo la ópera ha servido de inspiración narrativa y emocional en numerosas películas, contribuyendo a acercarla a nuevas audiencias.

Todas las sesiones estarán dirigidas por Marcel Gorgori, periodista especializado en divulgación musical y autor de varios libros sobre ópera. Con una amplia trayectoria en radio y televisión, Gorgori es uno de los principales expertos en el género.