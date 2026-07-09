La Fundación NUMA se convierte en Socio Protector del Club Cámara Madrid

Firma de Fundación NUMA como socio Protector del Club Cámara Madrid - CÁMARA DE COMERCIO

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación NUMA, una entidad especializada en apoyar a las familias empresarias en la continuidad generacional de sus empresas y patrimonio, ha formalizado su paso de Socio Premium a Socio Protector del Club Cámara Madrid.

El acuerdo se ha rubricado en un acto celebrado en la sede corporativa de la Cámara de Comercio de Madrid, en Plaza de la Independencia, 1, con la firma del presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, del presidente de Fundación NUMA, José Ramón Sanz.

En un comunicado, la institución cameral ha subrayado que este paso consolida una relación estable entre ambas entidades y refuerza el compromiso institucional de la fundación con el Club, orientado al conocimiento compartido, la generación de oportunidades y la colaboración entre entidades de referencia del tejido económico madrileño.

La modalidad de Socio Protector distingue a las entidades que mantienen una vinculación destacada con la Cámara de Comercio de Madrid y con el Club Cámara Madrid. En concreto, esta categoría permite reforzar la visibilidad institucional, formar parte del Consejo Empresarial del Club Cámara, participar de manera más activa en su agenda de actividades y acceder a espacios de conocimiento, reflexión y cooperación con otras organizaciones.

En el caso de Fundación NUMA, este ascenso supone también una mayor contribución al impulso de una comunidad empresarial comprometida con la continuidad, la gobernanza y el futuro de la empresa familiar en Madrid.

"El paso de Fundación NUMA de Socio Premium a Socio Protector confirma la solidez de una alianza construida durante estos años y refleja la apuesta de la entidad por el valor del Club Cámara Madrid como plataforma de conexión, conocimiento y participación institucional. Su mayor implicación refuerza, además, nuestro posicionamiento como punto de referencia para las empresas familiares de la región", en palabras de Asensio.

El Club Cámara Madrid articula la vinculación de sus empresas a través de distintas modalidades, entre ellas Premium y Protector, que reflejan diferentes niveles de participación e implicación institucional.

VENTAJAS PARA LAS PARTES

Para Fundación NUMA, el ascenso a Socio Protector supone una mayor proyección dentro de la red de compañías del Club, una presencia reforzada en sus iniciativas estratégicas y una participación directa en órganos de representación como el Consejo Empresarial del Club Cámara.

Asimismo, para el Club Cámara Madrid, la incorporación de Fundación NUMA a esta categoría superior refuerza su posicionamiento en el ámbito de la empresa familiar, un segmento con un peso especialmente relevante en la Comunidad de Madrid, y suma al Club la experiencia de una entidad de referencia "en continuidad generacional, buena gobernanza y preservación del legado empresarial familiar".

Esta mayor vinculación tiene, además, una traducción concreta: José Ramón Sanz preside también el Foro de Empresa Familiar, vertical especializado del Club Cámara Madrid dedicado a esta tipología de compañías. La nueva modalidad de Socio Protector facilita la promoción conjunta de este espacio por parte de Fundación NUMA y el Club Cámara Madrid "amplía su capacidad de convocatoria entre las familias empresarias de la región y refuerza su papel como foro especializado en continuidad, gobernanza y legado empresarial familiar", ha indicado la Cámara.

"Dar este paso de Socio Premium a Socio Protector refleja nuestra confianza en el Club Cámara Madrid y nos permite seguir impulsando, junto a la Cámara, nuestro compromiso con la continuidad, la buena gobernanza y una visión integral que conecta empresa familiar, familia empresaria y patrimonio", ha recalcado José Ramón Sanz.

Uno de los rasgos diferenciales de la fundación es su enfoque integral sobre la empresa familiar, que aborda no solo la gestión del negocio, sino también la continuidad transgeneracional, el legado patrimonial y la responsabilidad de la familia empresaria. Entre sus iniciativas destaca el programa Private Wealth Management Spain, desarrollado junto a University of Chicago Booth School of Business, que ha celebrado ocho ediciones.