Archivo - Cementerio musulmán de Córdoba - COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA EN EXTREMADURA

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la empresa municipal de servicios funerarios y cementerios de Madrid, Javier Ruiz Santiago, ha informado que la mesa de contratación está aprobando este miércoles el anteproyecto definitivo que posibilitará los enterramientos por el rito musulmán en una parcela de 15.000 metros cuadrados del Cementerio Sur de Carabanchel.

En la comisión del ramo y ante una pregunta de Más Madrid, el gerente no ha podido dar una fecha exacta sobre cuándo se podrán realizar este tipo de entierros en la ciudad. Ruiz Santiago ha indicado que en abril de 2025 se estableció un punto de inflexión en el proceso. Antes de esa fecha se produjeron encuentros y acuerdos con la comunidad musulmana pero sin avances porque "la propia comisión musulmana no se ponía de acuerdo".

Desde esa fecha se constituyó una comisión consultiva en la que está representada la comisión musulmana a través de la Asociación Entierro Digno y la sociedad Funeraria Municipal. A partir de ahí se inició en marzo el proceso de licitación de un anteproyecto y proyecto básico pero las ofertas presentadas "no eran homogéneas", por lo que hubo que pedir aclaraciones.

Pasado el verano, "hoy, en este mismo momento, se está reuniendo la mesa de contratación en la sociedad Funeraria Municipal para aprobar el anteproyecto de forma definitiva". Eso sí, el gerente no ha podido facilitar fechas porque "hay que hacer estudios previos y memoria de necesidad, en aproximadamente entre seis y nueve meses; hay que contratar el proyecto, entre uno y dos meses; hay que hacer un proyecto básico, entre dos y cuatro meses; hay que hacer la aprobación por parte de Sanidad Mortuoria y de la Comunidad de Madrid, entre uno y dos meses", ha indicado.

"Hay que pedir y conseguir las licencias correspondientes, entre tres y seis meses; hay que hacer un proyecto de ejecución de la fase uno, entre uno y dos meses; supervisar y aprobar ese proyecto, entre uno y dos meses; contratar el proyecto basado de obras, entre dos y tres meses y, finalmente, ejecutar las obras, que llevarán entre cinco y ocho meses", ha cuantificado.

DOS FASES

Serán dos fases de construcción, con una capacidad aproximada de 1.150 sepulturas en la primera, en función siempre de la demanda, y una segunda fase, también condicionada a la demanda, que podría llegar hasta las 2.350 sepulturas utilizando los 15.000 metros cuadrados.

El concejal de Más Madrid Nacho Murgui ha lamentado en la comisión que el mandato pueda terminar sin que esta parcela para enterramientos por el rito musulmán sea una realidad cuando en la ciudad de Madrid el 3% de su población es musulmana. El edil ha sostenido que no contar con ese tipo de equipamientos demuestra una falta de respeto por la libertad religiosa.