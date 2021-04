Gabilondo no se pondría la vacuna Sputnik si no está homologada y pide a Ayuso que no se salga de la estrategia

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha aseverado este viernes que él no se pondría la vacuna rusa Sputnik si no estuviera homologada y ha pedido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que no se salga de la estrategia nacional y europea de vacunación.

En una entrevista con 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, Gabilondo entiende que el hecho de que las comunidades tengan conversaciones con empresas farmacéuticas está dentro de los parámetros normales, pero que otra cosa es que se estén haciendo "movimientos" al margen de "la estrategia europea de la compra de vacunas y del plan nacional sobre vacunas".

"Estamos hablando de vacunas que no están homologadas por la EMA. No me pondría esa vacuna; lo digo desde ahora. Mientras no esté homologada dentro de un plan nacional y europeo", ha aseverado, aunque ha dicho que si fuera presidente y estuviera homologada la compraría "si está coordinado por el sistema nacional de salud y europeo".

Por otro lado, ha insistido en que le parece "imprescindible" que participen en todo este proceso los centros de salud. Ve bien que se amplíen centros de vacunación más grandes pero que debería haberse empezado por habilitar los centros de salud.