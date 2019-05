Gabilondo responde a Errejón que no le faltan "ganas" y quiere huir de los bloques: "Los bloques bloquean"

Actualizado 13/05/2019 11:23:26 CET

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Especial Desayuno Informativo con Gabilondo: noticias, fotos y vídeos

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha defendido este lunes que no le faltan "ganas" y que quiere huir de los bloques porque no le gustan. "No he hecho ninguna división en bloques, no construyo en bloques, los bloques bloquean y no entiendo así la política", ha subrayado.

En un desayuno organizado por Europa Press, Gabilondo ha respondido a las palabras del candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, que la semana pasada lanzó que está viendo que al PSOE, que se perfila en las encuestas y sondeos como el partido más votado el próximo 26 de mayo, le faltan "un poquito de ganas" en estas elecciones.

Gabilondo ha indicado que la frase que tiene puesta "en grande" en su despacho está relacionada con la pasión, que es "determinante en la vida" pero ha destacado que hay otras formas de vivir la pasión, unos "a saltos" y otros con "coherencia, persistencia, insistencia y resistencia".

En este forma es donde se sitúa él. "Eso es para mí la pasión, no es un frenesí que nos da cuando hay elecciones. A mí no me faltan ganas pero mi modo de tener ganas es un modo muy....", ha lanzado dejando en suspensivo la frase ante la risa de los asistentes al desayuno, patrocinado por Altadis, Endesa, Fujitsu, Fundación Ibercaja, KPMG, Suez y Telefónica.

Preguntado por la suma de los votos según el bloque de derechas o de izquierdas, Gabilondo ha querido remarcar que él no ha hecho "ninguna división en bloques" y que lo considera un "error" que así se vea, sobre todo, en los partidos que han nacido diciendo que el bipartidismo es un "desastre". "¿Y ahora hacemos ese bloquismo? No lo entiendo así", ha admitido, al tiempo que ha indicado que no hay que "confundir" porque el PSOE tiene sus propias "convicciones ideológicas, historia, principios y valores".

"Tenemos un legado de 140 años sobre el que queremos luchar, pero me parece un error que haya bloques. ¿A dónde conduce una sociedad bloqueada o enfrentada cuando han nacido partidos nuevos para diluir esta confrontación? ¿Y cuando dicen los ciudadanos que quieren apertura, nosotros decimos que no, que no queremos pluralidad y diversidad? No quiero bloques y voy a trabajar para que no los haya", ha manifestado.

Sobre los últimos resultados del CIS, ha indicado que no sabe si será "muy orgulloso" pero que lo que el vio fue que el PSOE va el primero y después ya vio lo demás. En este sentido, entendió que tenían el "maravilloso riesgo de aceptar el protagonismo de aglutinar una mayoría consistente de progreso en la Comunidad", aunque, ha añadido, no puede establecer "exactamente" qué es lo que puede ocurrir y que será lo que los ciudadanos elijan, que "suelen mandar mensajes muy claros".

PSOE SE PRESENTA SOLO

Así, ha remarcado que el PSOE se presenta solo. "No somos Podemos ni Más Madrid ni Ciudadanos ni PP ni Vox, no lo somos", ha apuntado, para añadir que, no obstante, son capaces de hablar con quienes no piensan como ellos y de acordar con quienes no están de acuerdo con todo. "No tenemos que estar de acuerdo con todo para acordar... porque quizá, si no, acordaremos solo con nosotros mismos", ha considerado.

Lo que sí tiene claro Gabilondo, como ya ha señalado en otras ocasiones, es que no van a hacer alianzas con quienes quieren "conservar el modelo actual, que ya no de más de si". El candidato quiere acuerdos con quienes quieren "reformar" y, en este punto, ha resaltado la "experiencia" que ya tienen de estos cuatro años, con un Ciudadanos que ha permitido la investidura de dos presidentes del PP y han sacado adelante sus cuatro presupuestos.

No obstante, ha recordado que también ha llegado a acuerdos con Ciudadanos o con Podemos, en materia de emergencia social o renta mínima. De hecho, ha indicado que cuando plantearon la moción de censura a la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes, vieron con "estupor" que el programa de gobierno que tenían estaba basado en parte en acuerdos sostenidos con al menos dos fuerzas y que entonces pensaron que sería "difícil" no poder gobernar.