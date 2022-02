García acusa a Ayuso de regar con "contratos a dedo" a su entorno y ella le reta a que lo demuestre o dimita "por falsa"

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha acusado este jueves a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de regar de "contratos" a dedo a sus familiares y amigos, a lo que la dirigente regional ha contestado que lo demuestre o dimita "por falsa".

En el Pleno de la Asamblea de Madrid, García ha criticado que el Hospital Zendal iba a costar 50 millones pero se inauguró "por 170 y la semana pasada lo regaron de 11 millones, algunos de los cuales fueron a parar a una exconcejala del PP".

"La empresa Asseco, donde ejerce como directivo su expareja, ha pasado de facturar 5.000 euros a facturar medio millón de euros en el tiempo que usted lleva de presidenta. La empresa en la que ejerce su hermano ha pasado a facturar diez contratos a dedo desde que usted es presidenta. Todo este regadío de contratos a dedo a familiares y amigos ocurría mientras ustedes dejaban de gastar 821 millones en Sanidad y 32 millones en exclusión social en lo peor de la pandemia", ha espetado durante la sesión de control.

En este punto, ha declarado que lo que más rabia le da es lo que queda "por hacer" porque, a su parecer, esto "no es solo un sumidero de dinero público" sino que es "un sumidero de proyectos, de avances, de medidas y de talentos".

A estas acusaciones, ha respondido la presidenta, quien le ha afeado que haya tenido que "sacar a pasear" a su expareja y a su hermano. Ayuso ha explicado que han habido 5.200 contratos de emergencias que desde Más Madrid "conocen perfectamente" porque están en el Portal de Transparencia y, de hecho, ha recordado que en la Cámara regional hubo un Pleno demográfico sobre la materia.

"Si usted quiere hacer sus labores de portavoz con dignidad lo que tiene que hacer es llevar a la comisión de contrataciones toda la información que tiene la Cámara de Cuentas, que es un órgano colegiado que nace de esta Asamblea, y pídanle explicaciones y que le demuestre que todo lo que está realizando la Comunidad de Madrid es perfectamente legal y está todo en orden", ha recomendado.

La dirigente regional ha hecho hincapié en que cada año se está contratando con más de 12.300 empresas y la Comunidad de Madrid "tan solo en el año 2021 tiene más de 330.000 contratos, con mas 1.150 millones de euros contratados con esas empresas". Para Ayuso, si se empieza a "tirar del hilo" hay "amigos y familiares de toda la Comunidad de Madrid relacionados" con muchos de los miembros de la Asamblea.

"No sé quién es su marido, no sé quien es su padre, porque yo no tengo que estar buscando tramas de nadie. Me parece que es usted la que tiene que demostrar porque no es ni siquiera capaz de hacer una declaración de bienes correcta o porque oculta, por ejemplo, sus incompatibilidades", ha zanjado, al tiempo que le ha retado a que muestre con "una sola prueba" que ella tiene algo que ver, o alguien de su Gobierno, con un contrato a su entorno y si no cree que debe "dimitir por falsa".