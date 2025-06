García asegura que su actitud con Ayuso no cambia desde 2020 y lo que sí lo hace son las "imputaciones" de su entorno

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y colíder de Más Madrid, Mónica García, ha asegurado que su actitud hacia la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "no ha cambiado desde 2020" y que lo que sí lo han hecho son las "imputaciones" que tiene a su alrededor la 'popular'.

Desde la presentación de la campaña de ITS 2025 y a preguntas de la prensa sobre el rifirrafe que protagonizaron en la Conferencia de Presidentes del viernes, García ha asegurado que la reacción de Ayuso le parece "sorprendente" y marcada por el "nerviosismo".

"Yo la he saludado siempre igual, la llevo saludando de manera institucional y de manera cordial desde hace mucho tiempo. Y llevo denunciando su papel y su responsabilidad en los 'Protocolos de la Vergüenza' desde el año 2020. O sea, mi actitud no ha cambiado desde el año 2020. Igual su actitud sí que ha cambiado porque ha cambiado el señalamiento al haber unas imputaciones de unos altos cargos", ha lanzado.

La ministra ha exigido a Ayuso que asuma la culpa de lo que pasó y que no se ponga "en el papel de víctima". "Ha estado insultando y desprestigiando desde el minuto uno pero resulta que la víctima es ella una vez más y yo, en ese encontronazo, le tuve que decir que eso era mentira y que obviamente yo nunca le había llamado asesina porque no tiene ningún sentido y porque no me va a poner al mismo nivel al que se pondría el PP", ha alegado.