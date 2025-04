García Martín acusa de Más Madrid de ser "la muleta del Gobierno más corrupto de la democracia"

Bergerot señala "la silla vacía" de Ayuso y critica que su ausencia coincida con la declaración de su pareja en los juzgados

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Martín, ha acusado a Más Madrid de ser "la muleta del Gobierno más corrupto de la democracia".

En su intervención durante la sesión de control al Gobierno regional de este jueves en la Asamblea de Madird, al que no ha acudido la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, por estar de viaje institucional en Ecuador, García Martín le ha espetado a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, que "se preocupe por la corrupción del Gobierno del que forman parte".

"De los catálogos del señor Ábalos, del que son ustedes cómplices; de los comisionistas; de las comisiones fraudulentas a cuenta de las mascarillas, de las que son ustedes cómplices, del empleo del hermanísimo de Sánchez, del que son cómplices, o de la conseguidora, Begoña Gómez, de la que también son ustedes cómplices", ha enumerado García Martín.

Además, el consejero de Presidencia ha defendido que "ninguna de las denuncias que ha presentado ante la Fiscalía o ante otras instancias el Grupo Más Madrid ha acabado en nada". "En nada quedaron sus acusaciones contra los familiares de la presidenta. Nada sobre los contratos del Hospital Zendal, nada sobre la gestión de los centros de mayores durante la pandemia. Todas fueron desestimadas o todas fueron archivadas", ha subrayado.

En este sentido, sobre el 'caso FP', en el que se investiga un supuesto fraccionamiento ilegal de constratos en la construcción de varios centros de FP, García Martín ha reivindicado que fue el Gobierno regional quien puso el caso "en manos de la Fiscalía".

En su intervención previa, Bergerot ha señalado la no presencia de Ayuso en el Pleno de esta semana debido a su viaje a institucional a Ecuador. "La señora Ayuso es muy valiente para insultar a los familiares de las víctimas de los protocolos de la vergüenza, pero muy cobarde para no dar la cara en la Asamblea. Muy valiente para asfixiar la universidad pública, pero muy cobarde para venir a responder a la oposición. Muy valiente para dejar a miles de familias sin pediatra, pero no tanto para dar la cara cuando su novio está testificando por corrupción", ha relatado Bergerot.

Así, ha insistido en "la silla vacía" en el Pleno y ha añadido que "Ayuso es la mejor alumna de Esperanza Aguirre, de Granados, de González, del PP de la Gürtel, de la Púnica, de los papeles de Bárcenas".

"Mientras Alberto Quirón testifica por un soborno, le pregunto a la silla vacía de la presidenta exactamente cómo es posible que no supiera nada de los negocios de su novio. Y la respuesta es muy clara. Claro que lo sabía, porque no es posible que no supiera nada, porque no es creíble y porque no es verdad. Igual que no es posible, además, que le paguen un ático a la presidenta a cambio de nada", ha expresado Bergerot, en referencia a la declaración de la pareja de Ayuso este jueves en los juzgados de Plaza Castilla por un presunto caso de corrupción en los negocios.

Respecto a la ausencia de Ayuso, García Martín ha subrayado que la presidenta "ha participado en 140 plenos de los 143 plenos".