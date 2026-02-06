García subraya que Ayuso "debe asumir responsabilidades" por Móstoles y recalca que PP "no es lugar seguro para mujeres"

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la jornada ‘Cómo frenar la epidemia de la desinformación en salud’, en el Ministerio de Sanidad - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha acusado este viernes al PP de Madrid de "reevictimizar y señalar a las víctimas" al ponerse "del lado del lado del presunto agresor" y ha subrayado que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como conocedora del supuesto caso de acoso que salpica al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, "debe asumir responsabilidades".

Así lo ha puesto de manifiesto después de que la exconcejala de Móstoles haya anunciado que presentará la próxima semana una denuncia ante los juzgados por un presunto caso de acoso sexual por parte del regidor mostoleño. Además, la mujer prepara otra contra la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Supremo por la supuesta filtración de correos personales.

En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, la líder de Más Madrid ha subrayado que se trata de una "reedición del 'caso Nevenka'", con un "aviso a navegantes a todas las mujeres del PP" que pueden estar sufriendo acoso sexual o laboral: "¡Ojo, que vais a sufrir la misma suerte que sufrió ella".

En esta línea, ha recalcado que la presidenta regional, a la que se informó y es "conocedora" del caso de presunto acoso sexual y laboral por parte de un alcalde de "su confianza", lo que hizo es, "dentro de su búnker", mandar a su número 2 y número 3 en el partido, Alfonso Serrano y Ana Millán, "a coaccionar, a amenazar, a decirle a la víctima que no denuncie, para luego utilizar esa no denuncia como un argumento como que no hay caso".

"Bienvenidos al Partido Popular, es el Partido Popular de la señora Ayuso, y es la señora Ayuso la que tiene que dar la cara y tiene que dar respuesta, y por supuesto tendría que asumir responsabilidades", ha recalcado.

En la misma línea, ha puesto el foco en la necesidad de explicaciones por parte del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y la propia presidenta, que el jueves habló en la Asamblea de un caso "fabricado".

"Ante cualquier caso, ya sea de corrupción, ya sea de acoso sexual, acoso laboral, cualquier cosa, resulta que hay que proteger al acosador, a los acosadores, a los corruptos. Las víctimas hay que señalarlas, hay que revictimizarlas y hay que ponerlas en el lugar de la duda de a ver si es que lo que están haciendo es atacar al Partido Popular. El Partido Popular no necesita a nadie que le ataque, se ataca él solo", ha lamentado.

En esta línea, ha ironizado con que ahora se verá una retahíla de "modus operandi" del PP y de Ayuso en el que, "oh sorpresa", la señora Ayuso acabará siendo ella misma "la propia víctima de todo este caso".