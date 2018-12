Garrido asegura que Madrid Central no mejora la contaminación y destaca el desplazamiento del tráfico a los alrededores

Publicado 03/12/2018 10:32:05 CET

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha asegurado que Madrid Central no ha mejorado la contaminación en la capital y ha destacado que se ha producido "un claro" desplazamiento del tráfico a los alrededores.

A la entrada de un acto en Madrid, el dirigente regional ha insistido en la idea de que la entrada en vigor del proyecto no ha sido real porque todavía no han comenzado las sanciones y que, por ello, "no se pueden calibrar los resultados".

Aunque, sí ha hecho hincapié en que el objetivo para el que estaba pensando no se ha cumplido porque la contaminación sigue "exactamente igual o peor". En este sentido, ha sostenido que el Ayuntamiento no ha ofrecido ningún dato en relación a esto, "seguramente porque no le interesa".

En todo caso, ha manifestado que hay que "dejar pasar un tiempo y sobre todo hasta que se se pongan en funcionamiento las sanciones previstas". "Será entonces cuando podamos opinar, pero de momento el objetivo básico que era disminuir la contaminación no se ha producido", ha lanzado.