Garrido (CEIM) destaca el trabajo realizado por la actual junta directiva de la CEOE tras la convocatoria de elecciones

El presidente del CEIM, Miguel Ángel Garrido de la Cierva, durante la celebración de la recepción oficial a las entidades organizadoras de la visita del pontífice, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España). Este acto institucional, presidido por el alcald - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido, ha declinado este lunes opinar sobre las elecciones de la patronal por "respeto", pero se ha mostrado "satisfecho" con el trabajo realizado por la actual junta directiva, que lidera Antonio Garamendi.

"Creo que hemos hecho un buen trabajo. Hemos tenido que pasar por situaciones complejas y por iniciativas que podían haber supuesto un perjuicio para los intereses empresariales. Se ha hecho un trabajo que ha permitido paliar muchas de esas cuestiones que podían restarnos competitividad. Yo estoy satisfecho con el trabajo realizado", ha subrayado ante los medios de comunicación tras presentar un informe sobre la percepción de los madrileños con las empresas de la región.

El comité ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales acordó celebrar la asamblea general electoral el próximo 1 de octubre para elegir a su nuevo presidente y equipo directivo para los próximos cuatro años. El presidente actual, Antonio Garamendi, ya confirmó que se presentará de nuevo a las elecciones para optar a un tercer mandato al frente de la patronal española.

Al ser preguntado por esta cuestión, Garrido ha rechazado fijar una posición de la patronal madrileña sobre las elecciones hasta que se celebre la junta directiva de CEIM, que tendrá lugar el próximo lunes 13 de julio, donde se fijará su posición.

"Es evidente, como ha pasado también en el estudio, que a pesar de tener unos índices de satisfacción por parte de los ciudadanos muy altos, creo que nosotros tenemos que seguir trabajando. En CEOE creemos que también tenemos que seguir mejorando para llevar a cabo nuestra función, que son los intereses de las empresas. Mi experiencia durante estos cuatro años, desde luego, ha sido positiva", ha zanjado.