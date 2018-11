Garrido se compromete a valorar con técnicos y educadores la idoneidad de trasladar a MENAS a Somosierra

Publicado 15/11/2018 9:30:22 CET

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, se ha comprometido este jueves a valorar con técnicos y educadores la idoneidad de trasladar a un grupo de menores extranjeros no acompañados (MENAS) a Somosierra después de que su alcalde, Francisco Sanz, haya pedido al Gobierno regional que reconsidere esta decisión.

En una misiva al propio Garrido, Sanz explica, entre otras cosas, que el municipio tiene 60 vecinos y que a su parecer, "no se puede garantizar el disfrute de Derechos Fundamentales tales como la educación y la sanidad al no contar con servicios educativos ni médicos", unos servicios "mínimos" que "se han de prestar en un estado social y democrático".

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Garrido ha explicado que anoche habló con el alcalde porque "estaba preocupado" por la situación y descarta que sea un problema de que los menores se puedan aburrir allí.

No obstante, le comunicó al regidor que actuarán en función de lo que los técnicos y los educadores que trabajan con los menores les digan. A la espera de saber si tiene "sentido" que vayan a este tipo de municipios, Garrido ha explicado que tienen repartido a los menores en muchas localidades.

En este caso, ha explicado que salió a la luz a dónde se les iba a trasladar, lo cual ha rechazado porque "se estigmatiza a los chavales y a los sitios a los que van". "Hay que darles la tranquilidad de que no se sepa dónde van a ir", ha considerado, admitiendo que preferiría que no se supiese. "Lo miraremos con los técnicos y si nos dicen que no es el sitio ideal para ir, no irán", ha concluido.