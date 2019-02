Garrido llama a los taxistas a dejar la huelga e insiste en que no legislará para dejar en la calle a 6.000 familias

Publicado 05/02/2019 10:24:35 CET

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha vuelto a hacer un llamamiento a los taxistas para que abandonen su huelga indefinida -- iniciada hace 16 días-- y ha insistido en que "jamás" va a legislar para dejar en la calle a 6.000 familias, en referencia a las VTC en Madrid.

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, ha recalcado que no va a seguir la 'vía Colau' y que los representantes de los taxistas tendrán que reflexionar sobre "por qué han perdido la batalla de la opinión pública y de los ciudadanos". "El error ha sido plantear una guerra para eliminar un sector más que la defensa del interés general", ha considerado.

Por eso, ha hecho un llamamiento para que los taxistas "vuelvan a trabajar y a ingresar dinero" y para trabajar todos en la línea "de mejorar sus condiciones". En este sentido, ha aclarado que les han ofrecido alternativas en su propio reglamento en beneficio del sector para mejorarlo.

Garrido se ha sentido plenamente "respaldado, al cien por cien" por su partido, que pretende una legislación nacional y que no quiere que desaparezcan las VTC. "Precisamente porque no voy a repetir, lo sencillo hubiera sido claudicar, pero eso no es mi principio de gobierno, me pagan igual hasta el final y voy a trabajar siempre en beneficio de todos los madrileños", ha apuntado.

El presidenta ha reiterado el "error" que ha acometido "un grupo radicalizado" que, a su juicio, "no representa al sector", al que le va a costar "mucho" recuperar la imagen. A su juicio, es un sector "muy querido que han deteriorado este grupo de radicales", en referencia a los representantes de las asociaciones.