Garrido tendrá "en breve" el nuevo reglamento del taxi y lamenta que el Ayuntamiento no haya hecho nada en cuatro años

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha asegurado que tendrán "en breve" el nuevo reglamento del taxi, pendiente de un último informe preceptivo, y ha lamentado que el Ayuntamiento "no haya hecho nada en cuatro años" para dar facilidades al sector frente a las VTC.

Garrido ha hecho referencia a su última solicitud de dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, órgano consultivo regional, por el procedimiento de urgencia sobre el proyecto de reforma del reglamento. Esta misma semana pedían el pronunciamiento del órgano asesor con el texto ya ultimado, que incluye novedades el precio fijo para trayectos precontratados o la posibilidad de 'taxi compartido' (pagar por plaza).

"El reglamento estará en breve. Está ahora en la Comisión Jurídica Asesora, falta un informe preceptivo y después lo aprobaremos en Consejo de Gobierno y ahí tendrán medidas para el taxi", ha señalado en una entrevista con Europa Press, donde ha hecho balance de cómo gestionó este conflicto.

En este punto, Garrido admite que lamenta "de verdad" que no se pudiera llegar a una solución "que hubiera sido buena para los taxistas". "Y no pudo ser porque los planteamientos de sus representantes, no de los taxistas, porque hay que diferenciar entre quién nos representa y lo que somos, no se planteó nada que fuera a favor del taxi, sino en contra de otro sector, las VTC", ha dicho.

Y Garrido yo lo tuvo "claro desde el primer día" y se lo dijo, como ha recordado. "No vamos a legislar contra las VTCs pero sí podemos legislar a favor del taxi, que es lo que vamos a hacer ahora con el reglamento", ha dicho, para destacar que el "error fue un planteamiento" de ponerse "contra alguien".

"Desgraciadamente, las últimas reuniones que hemos tenido con los representantes han ido en esa misma dirección y yo, de verdad, estoy convencido de que los taxistas no van por ahí, lo digo porque yo hablo con taxistas también y me han dicho lo que piensan, y creen que hay que hacer cosas a favor de ellos", ha subrayado.

Por ello, también se ha preguntado "por qué el Ayuntamiento de Madrid no ha mejorado la ordenanza". "¿Por qué no les ha dado mayor facilidad para competir frente a las VTC? Es algo que se podía haber hecho y en cuatro años lamentablemente no se ha hecho nada", ha concluido.