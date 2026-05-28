Getafe convoca la 30ª edición del Certamen Internacional de Novela Negra con un premio de 10.000 euros

Archivo - Convocado el XXVIII Certamen Literario de Novela Negra 'Ciudad de Getafe'. - AYUNTAMIENTO DE GETAFE - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getafe ha convocado la 30ª edición del Certamen Literario Internacional de Novela Negra 'Ciudad de Getafe', un galardón dotado con 10.000 euros y la publicación de la obra ganadora, organizado con la colaboración de Ámbito Cultural de El Corte Inglés y la Editorial Edaf.

El plazo de recepción de originales ya está abierto y concluirá el próximo 20 de junio. Toda la información puede consultarse a través de la página web municipal, ha indicado el Consistorio en un comunicado.

El concejal de Cultura, Luis Domínguez, ha destacado "el orgullo que para Getafe es cumplir tres décadas a la cabeza de la cultura, con este prestigioso premio de carácter municipal, que ha encumbrado a artistas noveles y profesionales en su carrera literaria".

Asimismo, ha señalado que esta edición se celebrará "de una forma especial" por el hito que supone alcanzar las treinta ediciones de este certamen.

El premio se entregará en el marco de la XIX edición del Festival de Novela Policiaca Getafe Negro, que tendrá lugar durante la segunda quincena del mes de octubre.

REQUISITOS DE LAS OBRAS

Las obras presentadas deberán ser inéditas y originales, con temática propia del género negro, y no podrán haber sido publicadas ni difundidas previamente en ningún soporte físico o digital, incluidas páginas web o redes sociales, aunque su difusión haya sido parcial.

Los trabajos podrán remitirse de forma telemática conforme a los requisitos establecidos en las bases y deberán contar con una extensión de entre 150 y 280 páginas.

En la edición de 2025, la novela ganadora fue 'La habitación de las niñas', de Pablo Escudero Abenza, incorporándose así a la lista de autores reconocidos con este galardón, entre los que figuran Álvaro Gigante, Francisco Alcoba, Mercedes Rodrigo, Marcelo Luján, Alexis Ravelo o Martín Doria.