Getafe pone en marcha un dentista municipal para ofrecer tratamientos gratuitos a los más vulnerables

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MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getafe ha puesto en marcha la fase asistencial del dentista municipal con el fin de garantizar el acceso a la salud bucodental de los vecinos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que, en muchas ocasiones, no pueden afrontar el coste de determinados tratamientos odontológicos.

El servicio comienza así, a prestar atención clínica directa, incorporando el aprendizaje de hábitos de higiene bucodental, aplicaciones de flúor, limpiezas, raspados, empastes, obturaciones, reconstrucciones, tratamientos pulpares, endodoncias y reconstrucciones posteriores a tratamientos endodónticos, bajo criterio clínico, ha informado el Consistorio en un comunicado.

ntre las prestaciones que se ofrecerán se encuentran las revisiones integrales de la cavidad oral, el aprendizaje de hábitos de higiene bucodental, aplicaciones de flúor, limpiezas, raspados, obturaciones, reconstrucciones, tratamientos pulpares, endodoncias y reconstrucciones posteriores a tratamientos endodónticos, bajo criterio clínico.

"Hoy damos un paso histórico para la salud pública de nuestra ciudad, porque la salud bucodental no puede seguir siendo un privilegio reservado a quienes pueden permitirse pagar los tratamientos, con el Dentista Municipal estamos garantizando que muchas familias de Getafe puedan acceder a una atención esencial para su bienestar y calidad de vida", ha destacado la concejala de Salud, Alba Leo. En este sentido, ha añadido que la fase asistencial, que se implantará en cuatro fases empezó este martes.

Esta primera fase está dirigida a colectivos especialmente vulnerables, entre ellos menores en situación de vulnerabilidad, jóvenes de hasta 30 años, personas con discapacidad, personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital o de rentas básicas, pensionistas con ingresos reducidos, personas refugiadas o solicitantes de asilo, mujeres supervivientes de violencia de género y sus hijos e hijas, así como pacientes derivados desde recursos sociosanitarios especializados.

"Getafe vuelve a situarse a la vanguardia de las políticas municipales de salud, yendo más allá de la información y la prevención que ya lleva a cabo, dando respuesta a los problemas reales, cuando los vecinos más lo necesitan", ha señalado el Gobierno local.

El dentista municipal forma parte de la estrategia de promoción de la salud del Ayuntamiento y complementa las acciones preventivas que ya se desarrollan en colegios, institutos y distintos espacios comunitarios del municipio.

Con el inicio de esta fase asistencial, el Ayuntamiento refuerza "su compromiso con una ciudad más saludable, más igualitaria y más comprometida con el bienestar de toda la ciudadanía".