Getafe presenta sus alegaciones contra la licencia del Mad Cool y exige garantías de movilidad y acústica

Archivo - Ambiente previo en el recinto Iberdrola Music, ubicación del festival Mad Cool 2025 - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getafe ha presentado sus alegaciones contra la licencia del Mad Cool Festival, aportando un histórico de mediciones que "certifican el impacto insoportable sobre el municipio", y exige garantías de movilidad y acústicas.

Según recoge el Consistorio en un comunicado, el escrito técnico advierte que el barrio de Getafe Norte "ya sufre una saturación acústica por la proximidad de la M-45, que se ve agravada ilegalmente por los macroeventos en el recinto Iberdrola Music de Villaverde".

En palabras de la alcaldesa, Sara Hernández, "los datos son demoledores, no es una opinión, es una realidad medida por técnicos, este recinto es incompatible con la salud de los vecinos".

Por ello, ha vuelto a cargar contra el Ayuntamiento de Madrid al entender que no puede ignorar que sus licencias están "provocando que vecinos de Getafe tengan niveles de ruido ilegales dentro de sus propios dormitorios". "Exigimos la paralización de actividades que no garanticen el cumplimiento estricto de la Ley del Ruido", ha advertido la regidora.

El espacio Iberdrola Music, en Villaverde, se ha convertido en los últimos años en un eje de choque constante entre el Ayuntamiento de Madrid y el de Getafe por los problemas de movilidad y acústicos que los eventos que se celebran allí tienen en el entorno del municipio del sur. Recientemente, además del Mad Cool, también ha habido controversia con Madridlucía o la residencia en Madrid de Shakira, que llegará este otoño.

"SOBREPASA LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA"

El Ayuntamiento subraya en sus alegaciones que el barrio de Getafe Norte ya está identificado en el Mapa Estratégico de Ruido, de la M-45, como una zona que sobrepasa los objetivos de calidad acústica. La suma de los festivales a esta carretera, genera una presión sonora "insostenible que vulnera el derecho al descanso de los vecinos".

"Actualmente hay abierta una causa penal contra Mad Cool precisamente por superar los niveles de ruido tras una denuncia de vecinos de Villaverde y Getafe, ha recordado el Consistorio. Estas alegaciones se suman a las de la Plataforma Stop Mad Cool y de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.

Getafe hace hincapié en la denuncia de que el proyecto de convertir este espacio en un recinto ferial permanente, que incluirá la construcción de un estadio para los 11 conciertos de Shakira, supone un "ataque directo al descanso y la seguridad de más de 32.000 getafenses".

Asimismo, ha advertido de la saturación de Iberdrola Music, donde la programación "ha crecido un 425% desde 2023", pasando de 4 días de festival a 17 jornadas confirmadas para 2026, "generando problemas de movilidad, con el peligro de deambulación de miles de personas. Getafe exige el mismo trato que la justicia y las administraciones están otorgando a otros barrios de España".

"No puede ser que los vecinos del Bernabéu en Madrid o de la Ciudad de las Artes en Valencia tengan más derechos que los de Getafe o Villaverde", ha señalado la alcaldesa. El Ayuntamiento ha lamentado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el consistorio de la capital, "conviertan la defensa del descanso en una guerra política en lugar de ejercer su papel de mediadores".

También ha criticaod que el Plan de Carreteras 2025-2032 de la Comunidad de Madrid, no recoge ningún compromiso para una posible conexión peatonal y ciclista entre los barrios de Getafe Norte y Villaverde (Madrid), "como viene reclamando el Gobierno local para evitar al menos los cortes de tráfico".

"Esta inacción demuestra una vez más, la clara voluntad de la Comunidad de Madrid de perjudicar a los vecinos de Getafe Norte y Los Molinos, dejando de introducir mejoras para el recinto que resuelvan las grandes molestias que genera, y patrocinando el evento con más de 1.000.000 de euros cada año", ha rematado.