Getafe propone trasladar a Arganda la feria andaluza Madrilucía, el Mad Cool y el Reaggeton Beach

Madrilucía traslada a Madrid el espíritu de la Feria de Abril del 9 de mayo al 7 de junio- IBERDROLA MUSIC

GETAFE 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández (PSOE), ha propuesto trasladar a Arganda del Rey todos los macro-eventos estables que se celebran en el recinto de Iberdrola Music --a escasos cientos de metros de viviendas--, entre ellos, la próxima edición de la feria andaluza Madrilucía, el Mad Cool y el Reaggeton Beach.

Así lo ha propuesto la regidora getafeña tras semanas de continuas de denuncias y protestas por los problemas que, con motivo de Madrilucía, se generarán en Getafe Norte y la colonia Marconi de Villaverde en cuanto a ruidos, problemas de movilidad y gastos en seguridad y limpieza.

Hernández ha propuesto una reunión al alcalde de Arganda del Rey, el 'popular' Alberto Escribano, para valorar la viabilidad de que su municipio sea el destino de los eventos de Iberdrola Music.

De no llevarse a cabo el traslado, la regidora getafeña ha sido tajante al señalar que "la existencia de alternativas como la Ciudad del Rock demuestra que la cerrazón de Madrid por mantener los eventos en Villaverde es una irresponsabilidad".

"La presión que pretenden volcar única y exclusivamente sobre Getafe es inasumible. No podemos permitir que se sigan colapsando la M-45 o afectando al descanso de miles de familias cuando existen recintos diseñados específicamente para albergar estos eventos sin generar molestias", ha declarado la alcaldesa getafeña.

'IBERDROLA MUSIC', SIN "CONDICIONES ADECUADAS"

Getafe, según fuentes municipales, ha demostrado que el recinto de Iberdrola Music carece de las "condiciones adecuadas". Por ello, el Ayuntamiento exige que no se conceda ninguna licencia sin un informe favorable y vinculante de Getafe, y reclama que cualquier dispositivo de seguridad, tráfico o limpieza sea financiado íntegramente por los organizadores, sin coste para las arcas municipales como hasta ahora.

Con su última propuesta, el Ayuntamiento de Getafe considera que "eleva su ofensiva" contra la celebración de macro-eventos en el recinto Iberdrola Music.

El municipio de Arganda se ofreció a acoger 'Madrilucía' y la organización del evento estudian la propuesta, según ha trasladado su promotor, Rafa Coto, quien remarcó que Arganda supone "una alternativa que está siendo analizada con atención", aunque ha precisado que se continúan evaluando "distintas ubicaciones" y manteniendo conversaciones con los consistorios que han mostrado su disposición a colaborar con el evento.