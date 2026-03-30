Getafe se reunirá tras Semana Santa con la promotora de los conciertos de Shakira y pide "empatía con los vecinos"

El presidente de Live Nation, Pino Sagliocco, durante la rueda de prensa con motivo del anuncio de la residencia de Shakira en Europa - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getafe se reunirá a la vuelta de semana con la empresa promotora de los conciertos de Shakira en el Iberdrola Music y ha pedido "empatía" con los vecinos que viven próximos a este recinto.

Así lo ha trasladado el Consistorio en un comunicado en el que ha explicado que este encuentro llega ante el "desamparo por parte de las administraciones competentes", en referencia al Ayuntamiento de la capital --término municipal donde está el recinto-- y la Comunidad de Madrid. Este espacio se encuentra en el municipio de Villaverde y muy cerca de los barrios de Getafe Norte y Los Molinos, en la ciudada colindante.

Getafe quiere conocer en esa reunión los planes de movilidad y seguridad que el Ayuntamiento de Madrid "no facilita", así como trasladar a los organizadores el "grave malestar y el impacto directo que este macroevento causará en el día a día de decenas de miles de getafenses".

"El Ayuntamiento getafense asiste con profunda preocupación a una realidad en la que cada día se anuncian nuevos conciertos sin que la ciudad tenga absolutamente ninguna información previa, preguntándose quién vela realmente por Getafe y reclamando empatía institucional ante la indefensión que sufren miles de familias", ha planteado sobre las once fechas confirmadas ya por la cantante colombiana en su residencia en Madrid.

La alcaldesa de la ciudad, Sara Hernández, ha reclamado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que "empaticen con Getafe" y ha preguntado qué pensarían si "a menos de 400 metros de su casa montaran un recinto de conciertos para medio millón de asistentes, con cortes de calles para entrar a sus hogares o a sus puestos de trabajo".

Al hilo, ha reprochado que después de otros choques --como el motivado por Madrilucía, que acabó con la suspensión del evento--, desde el Ayuntamiento de Madrid no haya habido "ninguna comunicación". Es por ello que Getafe ha reclamado formar parte de las decisiones sobre las licencias que se otorgan "a escasos metros" de Getafe Norte y Los Molinos.

"Las molestias llegan al extremo de que muchos vecinos y trabajadores del entorno se ven obligados a acumular sus días de teletrabajo para evitar ir a su empresa por los graves trastornos de movilidad, o directamente, a abandonar temporalmente sus casas durante la celebración de estos macroeventos para no sufrir los ruidos", ha rematado.